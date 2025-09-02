De cuánto es el límite de extracción en cajeros automáticos
Los topes diarios establecidos para sacar dinero varían según el banco, el tipo de cuenta del cliente y la red del cajero. Todos los detalles.
Los límites de extracción de dinero en efectivo que los clientes de bancos pueden retirar diariamente a través de cajeros automáticos dependen de varios factores. El monto se establece de forma variable, teniendo en cuenta la entidad bancaria, el tipo de cuenta del usuario y la red de cajero utilizada.
Pese a que en los últimos meses se registró un aumento del uso de tarjetas de crédito o billeteras virtuales para realizar compras y consumos, el dinero en efectivo continúa siendo de suma importancia para realizar ciertas operaciones o consumos, muchas veces con descuentos gracias al uso de los billetes.
Si bien también se puede retirar dinero en efectivo en supermercados y farmacias (mediante Extra Cash), o locales de pago como Pago Fácil y Rapipago, utilizando la tarjeta de débito, los cajeros automáticos cuentan con la ventaja de funcionar las 24 horas, incluyendo los feriados.
¿Cuánto efectivo se puede sacar del cajero automático?
Como se mencionó, los límites se establecen de forma variable, considerando la entidad bancaria, el tipo de cuenta del usuario y la red de cajeros utilizada al momento de realizar la extracción. A continuación, una lista con los montos máximos de extracción de cada banco, actualizada a septiembre.
Límite de extracción del Banco Nación
El límite general para extracciones en Banco Nación es de $150.000 diarios por cajero automático, pero puede ampliarse hasta $500.000 diarios gestionándolo a través de la billetera BNA+ o el homebanking. Para hacer el trámite, el usuario debe ingresar a la aplicación, seleccionar la tarjeta, dirigirse a la opción "Modificar límites" y solicitar el nuevo monto. Luego deberá aceptar los términos y confirmar la operación.
Límite de extracción del Banco Provincia
El límite es de $400.000. A su vez, permite también extraen dinero de cajeros automáticos sin utilizar su tarjeta de débito. Esto se realiza mediante una orden de extracción desde Cuenta DNI o desde el mismo cajero: con código QR es gratis, pero con código numérico tiene un costo de $2.000, se concrete o no el retiro del dinero.
Límite de extracción del Banco Ciudad
El Banco Ciudad permite extracciones de hasta $800.000 diarios, con la posibilidad de elevarlo a $1.200.000 mediante gestiones a través de su plataforma digital.
Límite de extracción del Banco Galicia
Con Tarjeta de Débito, el Banco Galicia permite retirar hasta $4.400.000 por día en sus sucursales sumando los montos de Terminales de Autoservicio y cajeros automáticos. Con Token Galicia hasta $999.000 y con un código desde Online Banking o la app hasta $250.000. Red Banelco y Red Link de otros bancos: hasta $60.000 por día.
Límite de extracción del banco Santander
Se pueden hacer extracciones diarias con tarjeta de débito (si tenés SuperCuenta, SuperCuenta3, Infinity, Infinity gold) hasta $750.000 diarios. En caso de que sea el retiro con la opción sin tarjeta el límite es $300.000 Para cuenta Platinum y Black el límite es $1.200.000 y para clientes Pymes es de $3.000.000 diarios.
Límite de extracción del Banco Macro
Los clientes podrán extraer sin tarjeta hasta $120.000 diarios en cajeros propios de Banco Macro realizando órdenes de hasta $30.000. En cajeros automáticos no propios, Red Banelco y Red Link, el límite diario es de $60.000. Es posible realizar hasta 5 mandatos diarios y la duración de la orden de extracción es de 7 días.
Límite de extracción del ICBC
Limite Red Banelco ICBC diario: $550.000 o $400.000, según el nivel de la tarjeta. Límite intra-red Banelco (uso de un ATM de otro banco Banelco): $60.000
Límite de extracción del BBVA
Mediante la opción Cash Express, es decir, sin tarjeta de débito, se puede retirar dinero de cualquier cajero de la Red Banelco y realizar hasta 5 órdenes diarias con límite de $25.000.
