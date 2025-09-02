De cuánto es el límite de extracción en cajeros automáticos

Límite de extracción del Banco Nación

El límite general para extracciones en Banco Nación es de $150.000 diarios por cajero automático, pero puede ampliarse hasta $500.000 diarios gestionándolo a través de la billetera BNA+ o el homebanking. Para hacer el trámite, el usuario debe ingresar a la aplicación, seleccionar la tarjeta, dirigirse a la opción "Modificar límites" y solicitar el nuevo monto. Luego deberá aceptar los términos y confirmar la operación.

Límite de extracción del Banco Provincia

El límite es de $400.000. A su vez, permite también extraen dinero de cajeros automáticos sin utilizar su tarjeta de débito. Esto se realiza mediante una orden de extracción desde Cuenta DNI o desde el mismo cajero: con código QR es gratis, pero con código numérico tiene un costo de $2.000, se concrete o no el retiro del dinero.

Límite de extracción del Banco Ciudad

El Banco Ciudad permite extracciones de hasta $800.000 diarios, con la posibilidad de elevarlo a $1.200.000 mediante gestiones a través de su plataforma digital.

Límite de extracción del Banco Galicia

Con Tarjeta de Débito, el Banco Galicia permite retirar hasta $4.400.000 por día en sus sucursales sumando los montos de Terminales de Autoservicio y cajeros automáticos. Con Token Galicia hasta $999.000 y con un código desde Online Banking o la app hasta $250.000. Red Banelco y Red Link de otros bancos: hasta $60.000 por día.

Límite de extracción del banco Santander

Se pueden hacer extracciones diarias con tarjeta de débito (si tenés SuperCuenta, SuperCuenta3, Infinity, Infinity gold) hasta $750.000 diarios. En caso de que sea el retiro con la opción sin tarjeta el límite es $300.000 Para cuenta Platinum y Black el límite es $1.200.000 y para clientes Pymes es de $3.000.000 diarios.

Límite de extracción del Banco Macro

Los clientes podrán extraer sin tarjeta hasta $120.000 diarios en cajeros propios de Banco Macro realizando órdenes de hasta $30.000. En cajeros automáticos no propios, Red Banelco y Red Link, el límite diario es de $60.000. Es posible realizar hasta 5 mandatos diarios y la duración de la orden de extracción es de 7 días.

Límite de extracción del ICBC

Limite Red Banelco ICBC diario: $550.000 o $400.000, según el nivel de la tarjeta. Límite intra-red Banelco (uso de un ATM de otro banco Banelco): $60.000

Límite de extracción del BBVA

Mediante la opción Cash Express, es decir, sin tarjeta de débito, se puede retirar dinero de cualquier cajero de la Red Banelco y realizar hasta 5 órdenes diarias con límite de $25.000.