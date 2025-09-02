Los sorprendentes descuentos de Cuenta DNI para septiembre: la sorpresa en carnicerías
El Banco Provincia continúa lanzando promociones para que el día a día sea más llevadero en el bolsillo de los argentinos. Los detalles.
La iniciativa del Banco Provincia, que pertenece al gobierno de Axel Kicillof, tiene como objetivo estimular el consumo y enfrentar la recesión. Para lograrlo, lanzó una contundente campaña de descuentos y financiamiento, en el marco de su aniversario.
A través de su plataforma de comercio electrónico, el banco ofrece -a través de su app Cuenta DNI- hasta 18 cuotas sin interés en diversos productos, facilitando así el acceso de los bonaerenses a bienes duraderos y tecnológicos, sin un costo adicional.
Todos los descuentos por el 203° aniversario de Banco Provincia
Las promociones disponibles con Cuenta DNI son las siguientes:
- 30% de descuento en gastronomía los sábados 6 y 7 de septiembre de 2025, con un tope de $8.000 por persona.
- 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías los sábados 6 y 20 de septiembre.
- 20% de descuento en comercios de cercanía todos los viernes.
- 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses todos los días.
- 40% de descuento en garrafas todos los días, con un tope mensual de $12.000.
- 40% en locales adheridos dentro de los campus de Universidades bonaerenses, con un máximo semanal de $6.000.
Para acceder a estos descuentos, asegúrate de tener la aplicación Cuenta DNI actualizada y realizar el pago en comercios adheridos. Los pagos podrán ser realizados con transferencia a través de código QR o dinero en cuenta.
Además de las promociones mensuales, Cuenta DNI lanza descuentos sorpresa en rubros específicos, ofrece beneficios especiales como entradas para eventos y shows musicales, y continúa ampliando sus funcionalidades. Cabe señalar que la aplicación del Banco Provincia funciona como medio de pago, pero también permite gestionar préstamos y, próximamente, ofrecerá la opción de realizar inversiones desde el celular.
