De Mendiguren convocó a empresarios pymes a "defender la política industrial"

“Estamos en una etapa de estabilización frente a la falta de dólares y ordenamiento de la cuestión fiscal. Vamos a salir preservando el poder adquisitivo del salario”, sostuvo Mendiguren, y explicó: “Hoy tenemos problemas, pero lo que no podemos es poner en riesgo la producción, que eso nos lleve a una crisis, y que de esa crisis vuelva la valorización financiera a tomar la conducción de la Argentina”.

El secretario de Industria explicó: “Pensemos qué hubiese pasado en la pandemia con la administración anterior. Nosotros como PyMEs acudimos al mayor rescate que se tenga memoria del sector público gracias a una clara política de alianza con la producción’”.

Ante más de 200 industriales, resaltó las distintas medidas llevadas adelante por el Gobierno Nacional: “Tenemos que defender esta política industrial que nos va a dar la posibilidad de pelear desde adentro. Necesitamos tener una mirada en el corto y en el largo plazo".

"Sortear ahora la escasez de divisas sosteniendo la actividad industrial, y proyectar el crecimiento a futuro, promoviendo el cambio de la matriz productiva. Y como sucedió en la pandemia, este Gobierno no le va a soltar la mano a las fuerzas productivas, ni a los empresarios, ni a las PyMEs, ni a los trabajadores”, agregó el ex presidente de la Unión Industrial Argentina y ex Diputado nacional.

Previamente, Mendiguren se reunió con el presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), Daniel Rosato, y representantes de la institución, donde empresarios y empresarias abordaron la necesidad de conformar una mesa industrial PyME.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo estuvo acompañado en los encuentros por el subsecretario PyME, Tomás Canosa, y la subsecretaria de Desarrollo Emprendedor, Natalia Del Cogliano.