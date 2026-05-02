Crisis: las familias con ingresos medios se tienen que arreglar con menos de $30.000 por día

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Para un hogar tipo de tres personas ubicado en el tramo medio de ingresos, el ingreso mensual estimado fue de $1.224.733. Tras cubrir los gastos fijos, a ese grupo familiar le quedarían $26.758 por día de libre disponibilidad, lo que equivale a unos $8.600 diarios por integrante.

El estudio del que se hace eco Ámbito.com destaca también la distancia entre los distintos sectores sociales. En la base de la pirámide, los hogares de menores ingresos disponen de alrededor de $7.900 diarios luego de cubrir sus gastos fijos. En cambio, en el decil más alto, el margen disponible ronda los $102.000 diarios.

Según el Grupo Atenas, el 10% más rico dispone de casi 13 veces más ingresos libres que el 10% más pobre. Además, indicó que el 20% de los hogares pobres, equivalente a 4,4 millones de personas, cuenta con un ingreso disponible diario inferior al precio de un kilo de asado.