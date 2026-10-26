La reelección de Lula sacude los mercados, el riesgo país se dispara y caen acciones argentinas en Wall Street

Javier Milei y Luis Caputo

La reacción negativa se produce después de que Lula da Silva consiguiera su reelección para un cuarto mandato presidencial, al imponerse frente al ultraliberal y aliado de Donald Trump y Javier Milei, Flávio Bolsonaro en el balotaje celebrado este domingo. El resultado sorprendió a buena parte del mercado, que había incorporado en los precios expectativas de un cambio de orientación económica con Bolsonaro y una mayor disciplina fiscal.

En ese escenario, el ETF iShares MSCI Brazil (EWZ), que replica el comportamiento de las principales acciones brasileñas, llegó a registrar caídas superiores al 20% en el premarket y las acciones argentinas ya cotizan con pérdidas que alcanzaron el 40%.