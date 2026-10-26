La reelección de Lula sacude los mercados, el riesgo país se dispara y caen acciones argentinas en Wall Street
Los mercados daban por descontado el triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil y el batacazo de Lula obligó a realizar correcciones ante el nuevo escenario.
Tras el batacazo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje en Brasil, el riesgo país en la Argentina se dispara con fuerza este y opera en niveles de 745 puntos básicos, en un contexto de elevada volatilidad regional derivada de lo inesperado del resultado electoral en el gigante latinoamericano. En nuestro país el viento de frente externo se suma a dudas del mercado por el devenir de la actividad económica, y el programa financiero 2027 durante un año electoral.
Entre las principales bajas, YPF retrocede 5,87%, seguida por Grupo Financiero Galicia (GGAL), que pierde 5,57%, Banco Macro (-4,72%) y Pampa Energía (-4,40%).
Sin embargo, no todas las compañías operan en terreno negativo: BBVA avanza 1,37%, mientras que Transportadora de Gas del Sur (TGS) gana 1,98%.
Por su parte Mercado Libre, con fuerte presencia en Brasil, se desploma 8,37%. Si bien se trata de una compañía de origen argentino, Brasil representa uno de sus principales mercados, por lo que su cotización mantiene una elevada exposición a la evolución de la economía brasileña.
En tanto, los bonos soberanos en dólares ceden hasta 0,93% encabezado por el Global 2046 y 2038, en tanto le sigue la baja de GD35 y el GD41 con una baja de -0,73%. Los bonares también ceden hasta 0,5%.
La reacción negativa se produce después de que Lula da Silva consiguiera su reelección para un cuarto mandato presidencial, al imponerse frente al ultraliberal y aliado de Donald Trump y Javier Milei, Flávio Bolsonaro en el balotaje celebrado este domingo. El resultado sorprendió a buena parte del mercado, que había incorporado en los precios expectativas de un cambio de orientación económica con Bolsonaro y una mayor disciplina fiscal.
En ese escenario, el ETF iShares MSCI Brazil (EWZ), que replica el comportamiento de las principales acciones brasileñas, llegó a registrar caídas superiores al 20% en el premarket y las acciones argentinas ya cotizan con pérdidas que alcanzaron el 40%.
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