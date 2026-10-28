Volvió a dispararse el Riesgo País y cayeron los bonos argentinos y acciones en Wall Street

Por qué sube el Riesgo País y bajan bonos y acciones

El deterioro se produjo en línea con los alarmantes datos de actividad económica publicados la semana pasada por el Indec, con recientes informes privados todavía de mayor gravedad, ya que hablan de una recesión en curso.

Además, aparece la sostenida incertidumbre acerca de la popularidad del gobierno anarcocapitalista de cara a las elecciones presidenciales del año próximo, con encuestas que muestran cotidianamente el deterioro de la credibilidad y pérdida de confianza.

A todo ello vino a sumarse la crisis que atraviesa la relación bilateral con Brasil, principal socio comercial de la Argentina, ahora atravesada por las sospechas vinculadas a la ayuda que la gestión libertaria habría brindado a Flávio Bolsonaro para facilitar su fuga a los Estados Unidos.