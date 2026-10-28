Volvió a dispararse el Riesgo País y cayeron los bonos argentinos y acciones en Wall Street
El índice elaborado por J.P. Morgan superó este miércoles una “marca clave” para ubicarse por encima de los 760 puntos básicos.
El contexto internacional y el complejo frente económico interno, que ya adquiere signos evidentes de recesión, hicieron que el Riesgo País volviera a pegar este miércoles un salto significativo, para preocupación del equipo que conducen Javier Milei y Luis Caputo.
En efecto, el índice que mide J.P. Morgan escaló al finalizar la jornada 1,3% por encima del valor anterior, para ubicarse en 763 puntos básicos, perforando así una “marca clave”, según sugieren analistas del mercado.
Simultáneamente, los bonos argentinos en dólares cayeron en Wall Street sobre el cierre de la rueda este miércoles, con pérdidas encabezadas por el Global 2035 (-0,85%), seguido del Global 2038 (-0,77%) y el Bonar 2041, que retrocedió 0,73%.
El MSCI Merval, en tanto, operó con una caída del 1,3% a 95.438,890 puntos, mientras que el MSCI BYMA General cedió 0,8%. En dólares, el MSCI Merval retrocedió un 2% hasta los 57,22 puntos.
Las acciones domésticas anotaron mayoría de bajas encabezadas por Grupo Supervielle (-4,4%) y los demás papeles bancarios, mientras que los ADRs argentinos perdieron hasta 4,2%, com el Grupo Supervielle; con pérdidas también para Telecom Argentina (-4%) y Grupo Financiero Galicia (-3,7%). En extremo contrario, YPF trepó un 1,8%.
Por qué sube el Riesgo País y bajan bonos y acciones
El deterioro se produjo en línea con los alarmantes datos de actividad económica publicados la semana pasada por el Indec, con recientes informes privados todavía de mayor gravedad, ya que hablan de una recesión en curso.
Además, aparece la sostenida incertidumbre acerca de la popularidad del gobierno anarcocapitalista de cara a las elecciones presidenciales del año próximo, con encuestas que muestran cotidianamente el deterioro de la credibilidad y pérdida de confianza.
A todo ello vino a sumarse la crisis que atraviesa la relación bilateral con Brasil, principal socio comercial de la Argentina, ahora atravesada por las sospechas vinculadas a la ayuda que la gestión libertaria habría brindado a Flávio Bolsonaro para facilitar su fuga a los Estados Unidos.
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