La dura reacción de los mercados tras el histórico triunfo de Lula da Silva en Brasil

La evolución del real y su impacto en la Argentina

La moneda brasileña también registró una depreciación cercana al 12%, según las cifras difundidas. En ese contexto, el dólar llegó a cotizar en torno a los 5,51 reales, un nivel que no se observaba desde fines de 2025.

Para PPI, la evolución del real puede representar un factor de presión sobre el peso argentino, por lo que será importante observar cómo responde el Gobierno ante eventuales movimientos cambiarios y si decide intervenir para moderar las variaciones del tipo de cambio.

"Hasta ahora, el equipo económico no recurrió a ventas de instrumentos dollar-linked ni a intervenciones en futuros durante octubre, una señal positiva para la dinámica cambiaria", señalaron.

En la misma línea, el analista financiero Nau Bernues advirtió que la evolución de la moneda brasileña será relevante para la Argentina. "Mi lectura es que, para la Argentina, esta elección importa menos por el nombre de quien gobierna en Brasil que por tres canales concretos; el real, las reglas del Mercosur y una relación política en su peor momento. Al primero ya lo tenemos en contra antes de empezar", sostuvo.

Las posibles consecuencias para la economía argentina

Desde CEPEC señalaron que las primeras estimaciones anticipaban una reacción negativa en las acciones, los bancos y las empresas brasileñas, junto con presiones sobre el real. No obstante, remarcaron la importancia de seguir la evolución de las operaciones para determinar la magnitud de los movimientos y establecer cuánto de ese escenario ya estaba incorporado en los precios.

Desde CEPEC destacaron que Brasil es uno de los principales socios comerciales de la Argentina y que las variaciones en sus mercados pueden trasladarse a otros activos de la región, aunque todavía es temprano para determinar si el impacto quedará limitado a ese mercado o se extenderá a otras economías emergentes.

La evolución del real, el comportamiento de los bancos y Petrobras, y la respuesta de los inversores serán algunas de las variables a seguir y habrá que observar si los movimientos iniciales se moderan a medida que mejora la liquidez y el mercado procesa el resultado electoral, un fenómeno conocido como overshooting, que refiere a una sobrerreacción transitoria de los precios.