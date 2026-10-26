La dura reacción de los mercados tras el histórico triunfo de Lula da Silva en Brasil
Las acciones brasileñas se desplomaron y el real se depreció frente al dólar, mientras crece la preocupación por el impacto en la economía argentina.
Las acciones de Brasil registraron fuertes bajas y el real se depreció frente al dólar tras el triunfo de Lula da Silva en el balotaje. La respuesta de los inversores estuvo marcada por las expectativas previas a la elección y abre interrogantes sobre la evolución de los mercados y las posibles consecuencias para la economía argentina.
El fondo cotizado en bolsa EWZ, que reúne acciones de empresas brasileñas de mediana y gran capitalización, llegó a registrar una caída cercana al 24%. Entre las principales compañías afectadas, Petrobras perdió un 15%, Itaú retrocedió un 21% y Bradesco cayó un 28%. Por su parte, Nubank registró una baja cercana al 20%.
Además, la jornada estuvo marcada por una suspensión temporal de la actividad en la Bolsa de Valores de São Paulo, que se interrumpió durante 30 minutos luego de que el índice Bovespa registrara una caída superior al 10%, en un contexto de revisión de las posiciones de los inversores tras el resultado electoral.
Desde PPI señalaron que el comportamiento de los activos no fue uniforme, con los bancos y las empresas vinculadas al consumo doméstico entre los más afectados en Nueva York, mientras que las compañías exportadoras mostraron un desempeño relativamente más estable, ya que facturan en dólares y contabilizan sus ingresos en reales, por lo que la depreciación de la moneda brasileña incrementa el valor de esos ingresos al convertirlos a la divisa local.
"Una cosa son las compañías donde el gobierno puede efectivamente tocar las ganancias, como Petrobras o Banco do Brasil por su condición de estatales, y otra son aquellas donde lo que se mueve es la tasa de descuento, es decir la prima de riesgo país y el tipo de cambio. En el segundo, el múltiplo puede recomponerse si aparece un plan fiscal creíble", explicaron desde la firma.
La evolución del real y su impacto en la Argentina
La moneda brasileña también registró una depreciación cercana al 12%, según las cifras difundidas. En ese contexto, el dólar llegó a cotizar en torno a los 5,51 reales, un nivel que no se observaba desde fines de 2025.
Para PPI, la evolución del real puede representar un factor de presión sobre el peso argentino, por lo que será importante observar cómo responde el Gobierno ante eventuales movimientos cambiarios y si decide intervenir para moderar las variaciones del tipo de cambio.
"Hasta ahora, el equipo económico no recurrió a ventas de instrumentos dollar-linked ni a intervenciones en futuros durante octubre, una señal positiva para la dinámica cambiaria", señalaron.
En la misma línea, el analista financiero Nau Bernues advirtió que la evolución de la moneda brasileña será relevante para la Argentina. "Mi lectura es que, para la Argentina, esta elección importa menos por el nombre de quien gobierna en Brasil que por tres canales concretos; el real, las reglas del Mercosur y una relación política en su peor momento. Al primero ya lo tenemos en contra antes de empezar", sostuvo.
Las posibles consecuencias para la economía argentina
Desde CEPEC señalaron que las primeras estimaciones anticipaban una reacción negativa en las acciones, los bancos y las empresas brasileñas, junto con presiones sobre el real. No obstante, remarcaron la importancia de seguir la evolución de las operaciones para determinar la magnitud de los movimientos y establecer cuánto de ese escenario ya estaba incorporado en los precios.
Desde CEPEC destacaron que Brasil es uno de los principales socios comerciales de la Argentina y que las variaciones en sus mercados pueden trasladarse a otros activos de la región, aunque todavía es temprano para determinar si el impacto quedará limitado a ese mercado o se extenderá a otras economías emergentes.
La evolución del real, el comportamiento de los bancos y Petrobras, y la respuesta de los inversores serán algunas de las variables a seguir y habrá que observar si los movimientos iniciales se moderan a medida que mejora la liquidez y el mercado procesa el resultado electoral, un fenómeno conocido como overshooting, que refiere a una sobrerreacción transitoria de los precios.
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