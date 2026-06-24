Derrumbe: en mayo las escrituras con créditos hipotecarios en la Ciudad cayeron 54% interanual

En tanto, el valor promedio de las operaciones alcanzó los 156.197.247 pesos, equivalentes a unos 110.080 dólares al tipo de cambio oficial promedio. Mientras que en pesos el monto medio creció un 12% respecto de mayo del año pasado, medido en dólares registró una caída del 7,7%.

Créditos hipotecarios a la baja

La principal señal de alerta volvió a provenir del financiamiento. Durante mayo se formalizaron apenas 587 escrituras con hipoteca, lo que representa una caída del 54,8% frente al mismo mes de 2025.

La tendencia también se observa en el acumulado anual. Entre enero y mayo se registraron 3.387 escrituras con crédito hipotecario, con una retracción superior al 37% respecto del mismo período del año pasado. El dato confirma la pérdida de dinamismo que viene mostrando el crédito hipotecario desde comienzos de año, luego del fuerte impulso que había tenido durante gran parte de 2025.

Para la presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, el desempeño de mayo refleja una realidad dual: un mercado de compraventas que continúa activo y una herramienta de financiamiento que perdió fuerza.

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"Mayo confirma una tendencia que venimos observando desde enero: el mercado de compraventas se sostiene con solidez, pero el crédito hipotecario se desacelera respecto a 2025. Llevamos cinco meses con más de 37% menos de hipotecas que en el mismo período de 2025", señaló.

Sin embargo, Tato remarcó que el interés por acceder a una vivienda continúa vigente. "La demanda de vivienda existe, lo demuestran las más de 23 mil escrituras acumuladas en el año, pero necesita financiamiento accesible para convertirse en operaciones concretas. Es el desafío central del segundo semestre y de los tiempos que vengan, buscando nuevas herramientas para generar ese círculo multiplicador que generan los préstamos para la vivienda", concluyó.