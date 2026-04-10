Descuentos brutales: día, hora y mapa del mega Circuito Outlets al 50% en Buenos Aires
Villa Crespo se transforma en un centro comercial a cielo abierto. Conocé los detalles de esta jornada imperdible que combina moda, gastronomía y descuentos.
La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir una jornada de compras sin precedentes. Villa Crespo, consolidado como el epicentro de la moda con precios competitivos, celebrará la primera edición del Circuito Outlets. Esta iniciativa público-privada busca potenciar la identidad comercial de la zona con descuentos convenientes.
¿Cuándo y a qué hora arranca Circuito Outlets?
El evento, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño, se llevará a cabo este sábado 11 de abril, en la franja horaria de 15:00 a 20:00 horas.
Durante estas cinco horas de activación intensiva, los visitantes podrán recorrer más de 80 locales de primeras marcas que ofrecerán descuentos de hasta un 50% en productos seleccionados, convirtiendo la tarde en el momento ideal para renovar el guardarropa de cara a la temporada de frío.
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¿Dónde estará ubicado exactamente este polo comercial a cielo abierto?
Para garantizar una experiencia cómoda y un entorno urbano seguro, el circuito de compras y actividades estará delimitado por cuatro arterias fundamentales del barrio de Villa Crespo:
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Avenida Scalabrini Ortiz
Avenida Córdoba
Avenida Juan B. Justo
Avenida Corrientes
¿Qué experiencias y actividades ofrecerá la jornada además de ropa?
El mega evento se desarrolla bajo el paraguas del programa "Buenos Aires 24 horas", el cual busca dinamizar la actividad comercial ofreciendo mucho más que simples rebajas. Para enriquecer la caminata por el circuito, la organización preparó una ambientación especial:
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Música en vivo: Distintos DJ sets estarán distribuidos en puntos estratégicos para musicalizar el recorrido de los clientes.
Intervenciones artísticas: Reconocidos ilustradores realizarán gráficas en vivo.
Puntos instagrameables: Espacios especialmente diseñados para capturar las mejores fotos y generar contenido para las redes sociales.
Paseo Gastronómico: Los locales de comida adheridos al circuito ofrecerán menús promocionales exclusivos. Toda esta oferta culinaria podrá consultarse fácilmente a través de un mapa virtual oficial del evento.
¿Cuáles son las 20 marcas principales para aprovechar los descuentos?
El icónico formato outlet de la zona (concentrado históricamente en calles como Aguirre y Gurruchaga) logró un equilibrio perfecto entre grandes firmas deportivas, marcas de lujo y diseño independiente. Entre los principales locales y marcas destacadas que conforman el núcleo de este circuito, se encuentran:
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Nike
Adidas
Puma
Lacoste
Levi's
Prüne
Caro Cuore
Rapsodia
Kosiuko
Wanama
Portsaid
Desiderata
Yagmour
XL Extra Large
Grimoldi
Viamo
Cheeky
Mimo & Co
Equus
Brooksfield
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