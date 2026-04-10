Descuentos brutales: día, hora y mapa del mega Circuito Outlets al 50% en Buenos Aires

Avenida Scalabrini Ortiz

Avenida Córdoba

Avenida Juan B. Justo

Avenida Corrientes

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¿Qué experiencias y actividades ofrecerá la jornada además de ropa?

El mega evento se desarrolla bajo el paraguas del programa "Buenos Aires 24 horas", el cual busca dinamizar la actividad comercial ofreciendo mucho más que simples rebajas. Para enriquecer la caminata por el circuito, la organización preparó una ambientación especial:

Música en vivo: Distintos DJ sets estarán distribuidos en puntos estratégicos para musicalizar el recorrido de los clientes.

Intervenciones artísticas: Reconocidos ilustradores realizarán gráficas en vivo.

Puntos instagrameables: Espacios especialmente diseñados para capturar las mejores fotos y generar contenido para las redes sociales.

Paseo Gastronómico: Los locales de comida adheridos al circuito ofrecerán menús promocionales exclusivos. Toda esta oferta culinaria podrá consultarse fácilmente a través de un mapa virtual oficial del evento.

¿Cuáles son las 20 marcas principales para aprovechar los descuentos?

El icónico formato outlet de la zona (concentrado históricamente en calles como Aguirre y Gurruchaga) logró un equilibrio perfecto entre grandes firmas deportivas, marcas de lujo y diseño independiente. Entre los principales locales y marcas destacadas que conforman el núcleo de este circuito, se encuentran: