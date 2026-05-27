El dinero que ARCA retribuirá a los monotributistas: cuánto y por qué

Pago en término: todas las cuotas mensuales del año calendario deben haber sido abonadas antes de la fecha de vencimiento. Desde el organismo aclaran que pagar una deuda fuera de término no cuenta como cumplimiento, ya que el sistema detecta automáticamente la demora.

todas las cuotas mensuales del año calendario deben haber sido abonadas antes de la fecha de vencimiento. Desde el organismo aclaran que pagar una deuda fuera de término no cuenta como cumplimiento, ya que el sistema detecta automáticamente la demora. Uso de medios electrónicos: las cuotas del Monotributo tienen que haberse pagado únicamente mediante débito automático en tarjeta de crédito o débito directo desde una cuenta bancaria con CBU. Quienes realizan pagos manuales mes a mes quedan excluidos del beneficio.

las cuotas del tienen que haberse pagado únicamente mediante débito automático en tarjeta de crédito o débito directo desde una cuenta bancaria con CBU. Quienes realizan pagos manuales mes a mes quedan excluidos del beneficio. Datos fiscales actualizados: la ARCA también exige tener activo el Domicilio Fiscal Electrónico, emitir correctamente las facturas electrónicas y haber realizado las recategorizaciones obligatorias cuando correspondía.

Paso a paso: cómo saber si te corresponde

Aunque la ARCA realiza la devolución del Monotributo de manera automática en la cuenta bancaria o en el resumen de la tarjeta adherida, los contribuyentes también tienen la posibilidad de verificar manualmente si el reintegro ya fue acreditado correctamente o si existe algún inconveniente pendiente. Este es el paso a paso para consultar el beneficio: