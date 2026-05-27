El dinero que ARCA retribuirá a los monotributistas: cuánto y por qué
La ARCA explicó de qué manera los monotributistas cumplidores pueden recuperar parte del dinero pagado en sus cuotas mensuales.
La ARCA continúa otorgando el beneficio para monotributistas cumplidores que abonaron el Monotributo en tiempo y forma durante todo el año. El reintegro se acredita automáticamente y corresponde únicamente al componente impositivo de la cuota mensual, por lo que quedan excluidos los aportes destinados a obra social y jubilación.
Cuáles son los requisitos para acceder
Para que la ARCA otorgue automáticamente la devolución del Monotributo, los contribuyentes deben cumplir con una serie de requisitos fiscales obligatorios establecidos por el organismo. Si alguna de estas condiciones no se encuentra regularizada, el beneficio no será acreditado. Los requisitos que exige la ARCA son los siguientes:
- Pago en término: todas las cuotas mensuales del año calendario deben haber sido abonadas antes de la fecha de vencimiento. Desde el organismo aclaran que pagar una deuda fuera de término no cuenta como cumplimiento, ya que el sistema detecta automáticamente la demora.
- Uso de medios electrónicos: las cuotas del Monotributo tienen que haberse pagado únicamente mediante débito automático en tarjeta de crédito o débito directo desde una cuenta bancaria con CBU. Quienes realizan pagos manuales mes a mes quedan excluidos del beneficio.
- Datos fiscales actualizados: la ARCA también exige tener activo el Domicilio Fiscal Electrónico, emitir correctamente las facturas electrónicas y haber realizado las recategorizaciones obligatorias cuando correspondía.
Paso a paso: cómo saber si te corresponde
Aunque la ARCA realiza la devolución del Monotributo de manera automática en la cuenta bancaria o en el resumen de la tarjeta adherida, los contribuyentes también tienen la posibilidad de verificar manualmente si el reintegro ya fue acreditado correctamente o si existe algún inconveniente pendiente. Este es el paso a paso para consultar el beneficio:
- Ingresar al sitio oficial de la ARCA utilizando el número de CUIT y la Clave Fiscal con nivel 2 o superior.
- Buscar dentro de los servicios disponibles la opción “CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos” y habilitarla en caso de no tenerla activa.
- Revisar el historial de pagos y movimientos registrados en el sistema. Allí aparecerán los períodos abonados y también se podrá comprobar si el reintegro por cumplimiento ya fue acreditado como saldo a favor.
- Verificar que no existan pequeñas deudas o diferencias pendientes, ya que incluso montos mínimos pueden impedir que la ARCA habilite automáticamente la devolución del beneficio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario