Sandra Pettovello decretó aguinaldo de Anses para madres: a quiénes les corresponde

El valor mensual de la jubilación o pensión.

Los incrementos aplicados por movilidad previsional.

Los conceptos remunerativos que integran el haber habitual.

Por otro lado, el organismo aclaró que los bonos extraordinarios o pagos no remunerativos generalmente no se incluyen dentro del cálculo del aguinaldo, salvo que exista una resolución oficial que indique lo contrario para determinados casos.

Quiénes recibirán el pago del aguinaldo en ANSES

El pago del aguinaldo alcanzará a distintos grupos del sistema previsional administrado por la ANSES. Entre los beneficiarios se encuentran:

Jubilados nacionales.

nacionales. Pensionados.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Madres de siete hijos con pensiones asistenciales.

Beneficiarios de pensiones universales.

Desde la ANSES aclararon que no será necesario realizar ningún trámite extra para cobrar el beneficio, ya que el dinero se depositará automáticamente en la misma cuenta bancaria donde cada titular recibe sus haberes mensuales.

El cronograma de pagos del aguinaldo se organizará según la terminación del DNI y el monto de los haberes. Según estiman desde el organismo, los jubilados y pensionados que cobran la mínima comenzarán a recibir el depósito durante los primeros días de junio, mientras que quienes perciben ingresos más altos cobrarán hacia fin de mes.