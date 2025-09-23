Se derrumbaron las ventas en los supermercados mayoristas: tuvieron una caída del 6,3% interanual

"En julio de 2025, el Índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 6,3% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-julio de 2025 registra una caída de 6,5% respecto a igual período de 2024", informaron desde el INDEC.

ventas mayoristas indec

"En julio de 2025, el índice de la serie desestacionalizada muestra una caída del 0,8% respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,9% respecto al mes anterior", apuntaron.

A julio de 2025, las ventas totales a precios corrientes en autoservicios mayoristas correspondieron en mayor medida al rubro de Almacén, con un 44,8%; seguido de Artículos de limpieza y perfumería, con un 25,5%; y Bebidas, con un 11%.

Los lácteos representaron el 5% de las ventas y las carnes, sólo el 3,2%, porque de por sí subieron un 58,3% sus precios en el último tiempo.

Las promociones bancarias o de billeteras virtuales (incluidas la cuenta DNI, entre otras facilidades de pago) no lograron levantar el consumo en este año, pero representaron el 31,7% del total de las compras, lo que muestra un aumento de 84,9% respecto al mismo mes del año anterior.

En cambio, las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo representaron el 21,1% de las transacciones totales, con una disminución de 5,6% respecto a julio de 2024.

Lo que sí subió fue el consumo mediante tarjeta de débito, que representó el 19,5% de las ventas totales con una variación negativa de 5,8% respecto al mismo mes del año anterior, y las compras abonadas con tarjeta de crédito, que representaron el 27,8% de las ventas totales con una variación positiva de 16,8% respecto a julio de 2024.

El dato de las tarjetas de crédito se condice con el estudio privado sobre la tendencia de los hogares argentinos a endeudarse con la tarjeta de crédito para hacer frente a compras de insumos, alimentos y productos de primera necesidad o de uso cotidiano.