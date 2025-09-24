El Gobierno derogó más de 70 normas de control a comercios y supermercados: todos los detalles

Allí, se dispuso la eliminación definitiva de programas que ya habían sido desarticulados por la gestión libertaria como Precios Justos y la Ley de Góndolas, además de disposiciones complementarias de la ya derogada Ley de Abastecimiento y del disuelto Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC).