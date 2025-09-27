Los supermercados que liquidan productos con descuentos de hasta el 50%

En cafeteras, la variedad es amplia: desde modelos de filtro hasta express digitales. La Mandine MCM8616 negra es una de las más económicas, con un precio de $24.000 tras una baja del 54%, mientras que la Oster Espresso BVSTEM6603B se consigue en Jumbo a $303.999 con un 20% de descuento. Quienes buscan un punto medio pueden optar por la Peabody CT4207 digital, que pasó a $79.999 en ChangoMás.

Airfryers en promoción: modelos y precios

image

Las airfryers se transformaron en un imprescindible de la cocina moderna por su capacidad de cocinar con poco o nada de aceite, logrando preparaciones más saludables y rápidas. En esta campaña, los modelos con mayor capacidad son los que muestran los descuentos más agresivos:

Electrolux EAF50 5L: 56% menos, a $129.999 en ChangoMás.

Electrolux Experience EAF20: 55% menos, a $82.999 en Carrefour.

Maverick 12L 1800w: 33% menos, a $167.999 en ChangoMás.

Air Fryer BGH 5,2L: 41% menos, a $113.684 en Carrefour.

Oster Dual 7.6L: 20% de rebaja, a $351.999 en Jumbo.

Atma 6,5L FR60MABP: 47% menos, a $78.999 en Carrefour.

Peugeot 12L Poitiers: 20% menos, a $199.999 en ChangoMás.

También hay alternativas compactas, como la Suono 3,2L, que se ofrece a $59.499 con un 15% de descuento, ideal para quienes tienen cocinas pequeñas o buscan un uso individual.

Cafeteras con rebajas: desde $24.000

image

Las cafeteras son otro de los artículos más destacados de esta liquidación. Hay opciones para todos los gustos: express, digitales, de filtro y modelos con accesorios extra como espumador de leche o temporizador programable.