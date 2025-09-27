Los supermercados que liquidan productos con descuentos de hasta el 50%
Las grandes firmas lanzaron una campaña con rebajas en productos muy buscados. La iniciativa incluye electrodomésticos clave y planes de financiación.
Durante septiembre, grandes cadenas de supermercados lanzaron una campaña de liquidación con foco en productos para el hogar. Las rebajas incluyen artículos de cocina que ganaron protagonismo en los últimos años, como las freidoras de aire y las cafeteras. Los descuentos superan en algunos casos los $200.000, y además se pueden combinar con cuotas sin interés, lo que facilita el acceso a modelos de gama media y alta.
El atractivo de esta iniciativa no solo está en los precios, sino también en la variedad de marcas disponibles: Electrolux, Atma, Oster, Mandine, Peugeot, Midea y BGH, entre otras. Se trata de fabricantes reconocidos que ofrecen tanto equipos compactos y accesibles como alternativas premium con mayor capacidad y funciones digitales avanzadas.
La propuesta llega en un momento clave del año: con los estrenos de temporada en septiembre y las compras anticipadas para las fiestas de fin de año, estas promociones se posicionan como una oportunidad para renovar electrodomésticos sin necesidad de un gasto elevado de contado.
Qué ofertas están disponibles
Las ofertas se dividen en dos grandes categorías: airfryers y cafeteras. Ambos productos se consolidaron como estrellas de la cocina moderna, al combinar practicidad con ahorro de tiempo y energía.
En el caso de las freidoras de aire, los descuentos son especialmente fuertes en modelos de gran capacidad. La Electrolux EAF50 de 5L, por ejemplo, bajó un 56% y quedó en $129.999 en ChangoMás, mientras que la Electrolux Experience EAF20 cayó a $82.999 en Carrefour, con un 55% de descuento. También destacan opciones como la Maverick 12L 1800w, con un 33% de rebaja a $167.999, o la Atma 6,5L FR60MABP, que se ofrece por $78.999 con un 47% menos.
En cafeteras, la variedad es amplia: desde modelos de filtro hasta express digitales. La Mandine MCM8616 negra es una de las más económicas, con un precio de $24.000 tras una baja del 54%, mientras que la Oster Espresso BVSTEM6603B se consigue en Jumbo a $303.999 con un 20% de descuento. Quienes buscan un punto medio pueden optar por la Peabody CT4207 digital, que pasó a $79.999 en ChangoMás.
Airfryers en promoción: modelos y precios
Las airfryers se transformaron en un imprescindible de la cocina moderna por su capacidad de cocinar con poco o nada de aceite, logrando preparaciones más saludables y rápidas. En esta campaña, los modelos con mayor capacidad son los que muestran los descuentos más agresivos:
-
Electrolux EAF50 5L: 56% menos, a $129.999 en ChangoMás.
Electrolux Experience EAF20: 55% menos, a $82.999 en Carrefour.
Maverick 12L 1800w: 33% menos, a $167.999 en ChangoMás.
Air Fryer BGH 5,2L: 41% menos, a $113.684 en Carrefour.
Oster Dual 7.6L: 20% de rebaja, a $351.999 en Jumbo.
Atma 6,5L FR60MABP: 47% menos, a $78.999 en Carrefour.
Peugeot 12L Poitiers: 20% menos, a $199.999 en ChangoMás.
También hay alternativas compactas, como la Suono 3,2L, que se ofrece a $59.499 con un 15% de descuento, ideal para quienes tienen cocinas pequeñas o buscan un uso individual.
Cafeteras con rebajas: desde $24.000
Las cafeteras son otro de los artículos más destacados de esta liquidación. Hay opciones para todos los gustos: express, digitales, de filtro y modelos con accesorios extra como espumador de leche o temporizador programable.
-
Mandine inox MEC1450: 43% menos, a $165.000 en Carrefour.
Mandine MCM8616 negra: 54% menos, a $24.000.
Oster Espresso BVSTEM6603B: 20% menos, a $303.999 en Jumbo.
Peabody CT4207 digital: 20% menos, a $79.999 en ChangoMás.
Smartlife 2 en 1 Express SL-EC8501: 10% menos, a $233.999 en Jumbo.
Mandine MCM900W blanca: 33% menos, a $39.000 en Carrefour.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario