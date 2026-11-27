Santiago Bausili, presidente del Banco Central

Aun con el nuevo parámetro, el Banco Central sostuvo que el registro abarcará más del 95% del volumen de las financiaciones y asistencias que estos operadores informan actualmente a la Central de Deudores del sistema financiero (CENDEU). También indicó que la modificación no afectará los índices de morosidad y permitirá concentrar la supervisión en los prestamistas de mayor incidencia.

Información más clara

La reforma incorpora nuevos requisitos de información y antecedentes sobre los proveedores, sus accionistas, autoridades y administradores. El BCRA vinculó estas exigencias con la necesidad de fortalecer la protección de quienes acceden al financiamiento.

Otro de los cambios será la incorporación de operaciones que hasta ahora quedaban fuera del régimen. “La medida promueve además un tratamiento homogéneo para actividades crediticias equivalentes, incorporando al régimen financiaciones que hasta ahora se encontraban excluidas por su forma de instrumentación comercial”, precisó la autoridad monetaria.

El esquema también procura eliminar diferencias entre los distintos tipos de prestamistas no bancarios, de manera que los proveedores con una incidencia similar en el mercado queden sujetos a iguales estándares de información, transparencia y supervisión.

La inscripción en el registro administrado por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) será obligatoria para quienes cumplan las condiciones previstas en la normativa y estará sujeta al cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Tanto los proveedores actualmente registrados como aquellos que deban incorporarse tendrán 90 días corridos desde que esté disponible el aplicativo actualizado para presentar la documentación o completar la solicitud de inscripción.

El plazo, por lo tanto, no comienza a correr desde el anuncio, sino desde la habilitación de esa herramienta. “El esquema prevé una implementación gradual, de modo que la transición se realice durante el 2027 y sin afectar el desenvolvimiento habitual de la actividad”, aclaró el Banco Central.