La debacle de la jugada dejó en evidencia del alto riesgo que implica de herramientas del tipo copy trading en especial en los casos de operaciones audaces. En operaciones apalancadas y sin un mecanismo de stop loss (una instrucción de venta automática al llegar a cierta pérdida para que no sea todavía mayor), los movimientos adversos pueden liquidar posiciones y agotar el capital asignado.

En diálogo con Infobae, CriptoNorber explicó: “Vengo haciendo estrategias al alza en Bitcoin que en realidad siguen lo que hace Michael Saylor, el CEO de Strategy, la compañía que hoy tiene más Bitcoins en el mundo. Lo que hace, básicamente, es apalancarse en deuda, comprar Bitcoin y especular al alza. Tanto mi comunidad como yo veníamos haciendo estas operaciones. También hicimos el año pasado operaciones a la baja con Ethereum y mi comunidad y yo hemos tenido muy buenos resultados en los últimos años. Obviamente, ningún rendimiento pasado te asegura rendimientos futuros, pero veníamos especulando con que el activo suba haciendo esta estrategia copiada de Michael Saylor para obtener ganancias en long a Bitcoin, y eso fue lo que empezamos a hacer”.

“Lamentablemente, las noticias que tuvimos, como el hackeo de Binance, las elecciones de Estados Unidos, todo lo que pasó con Nvidia y la burbuja de la IA, impactaron en todos los mercados. Bitcoin cayó 37% en solo seis semanas”, precisó Giudice

Y abundó: “en mi comunidad en las redes, tengo más de medio millón de personas que me sigue y hay mucha gente que está haciendo estas operaciones, algunos manualmente y otros copiándola con la alternativa que te da BingX de copiar este tipo de estrategias. Muchos de los inversores -y yo también- tomamos pérdida. Algunos cerramos con pérdidas antes y otros fuimos liquidados”.

“Para mí este fue un revés muy fuerte, porque veníamos teniendo muy buenos resultados con estas estrategias en los últimos años. Yo perdí muchísimos años de mis ahorros y sé que hay gente de mi comunidad que perdió también muchos años de ahorros, eso es lo que más me duele. Y de cara a eso lo que estoy tratando de hacer es transformarlo en aprendizaje, entender dónde está el riesgo adicional, entender un poco qué cosas tendríamos que haber cuidado. Siempre indico que en este tipo de estrategias, en un trading apalancado, hay que invertir menos del 10% del capital que uno tiene, y destinar el resto para operaciones más seguras, como puede ser ‘holdear’ el activo a largo plazo o ‘tradearlo’ en spot sin palanca”, expresó.