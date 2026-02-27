Doble nelson al bolsillo: suben las tarifas de luz y cae a la mitad el bloque de consumo subsidiado

boletas luz telam.jpg

Ahora se deberá estar atentos a no superar el umbral de consumo de 150 Kwh, en lugar de los 300 Kwh de la temporada de verano en la que el consumo eléctrico es mayor.

El SEF se estableció en el último día de 2025 a través de decreto 943/2025, que en el caso de la energía eléctrica establece diferentes consumos base en función de la estacionalidad, entendiéndose que en el verano e invierno se intensifica el uso de electrodomésticos para la refrigeración o la calefacción.

De esa manera, en enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, los bloques de consumo base son de 300 Kwh, en tanto para marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre de cada año ese umbral se reduce a 150 Kwh.