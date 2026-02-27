Doble nelson al bolsillo: suben las tarifas de luz y cae a la mitad el bloque de consumo subsidiado
El gobierno de Javier Milei dispuso nuevas subas en las tarifas de gas y luz para marzo. A la suba en electricidad se suma la reducción a la mitad del bloque de consumo de luz con subsidios, para quienes todavía los conservan. Antes se subsidiaban los primeros 300 Kwh de consumo en el mes. Ahora serán solo 150 Kwh.
Así quedó plasmado en una serie de resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicadas hoy en el Boletín Oficial.
Las tarifas de los servicios de distribución de gas natural por red y de energía eléctrica tendrán incrementos a partir de marzo del 2,43% al 2,85%, según las compañías y las categorías de usuarios.
Sin embargo el mayor impacto se sentirá en la luz porque el golpe al bolsillo será doble. Es que el bloque de consumo base se reducirá a la mitad de los niveles de febrero por cuestiones estacionales, tal como se estableció en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), aunque con el atenuante de una bonificación extraordinaria del 25%.
Ya de por sí, el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados eliminó en enero pasado la segmentación tarifaria que distinguía los distintos tipos de consumidores y segmentaba así los subsidios que percibían. Ahora solo quedaron dos categoría: con subsidios energéticos y sin subsidios energéticos. Así miles de hogares de clase media los perdieron en el inicio de este 2026.
Ahora se deberá estar atentos a no superar el umbral de consumo de 150 Kwh, en lugar de los 300 Kwh de la temporada de verano en la que el consumo eléctrico es mayor.
El SEF se estableció en el último día de 2025 a través de decreto 943/2025, que en el caso de la energía eléctrica establece diferentes consumos base en función de la estacionalidad, entendiéndose que en el verano e invierno se intensifica el uso de electrodomésticos para la refrigeración o la calefacción.
De esa manera, en enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, los bloques de consumo base son de 300 Kwh, en tanto para marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre de cada año ese umbral se reduce a 150 Kwh.
