Aseguran que la inflación en los alimentos podría ser del 4% en febrero: la carne, lo más caro

Pero además, la consultora Eco Go emitió su propio informe en el que consta que durante la tercera semana del febrero los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,5%.

"La inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2,9% para febrero. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,9%), la inflación del rubro alimentos es de 2,7%", consta en el informe de esa consultora, que emitió una proyección del 3% en la inflación de este mes.