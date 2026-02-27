Aseguran que la inflación en los alimentos podría ser del 4% en febrero: la carne, lo más caro
En el último día hábil del mes las consultoras del sector privado registraron la evolución de los precios de alimentos clave, como el pan, la carne y la leche.
Este viernes es el último día hábil de febrero, por lo que varias consultoras del sector privado empezaron a pulir sus informes sobre la evolución de los precios de los alimentos, entre otros rubros que impactan de lleno en la medición de la inflación.
Antes de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique su informe mensual, la consultora privada LCG -que mide la evolución del rubro de manera semanal- estimó que el costo de los alimentos y bebidas fue del 4,2% en febrero de 2026.
Según informó el sitio Ámbito, la inflación en alimentos y bebidas se aceleró a razón de un promedio de 0,8 puntos porcentuales en las últimas cuatro semanas, y se redujo el porcentaje de productos cuyos precios no tuvieron variaciones.
De los 8.000 alimentos y bebidas relevados en cinco supermercados, y teniendo en cuenta que los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires, desde la consultora privada detallaron que "se incrementó tanto la participación de los alimentos y bebidas con aumentos como la de los que reflejaron las bajas".
La misma consultora ya había anticipado que los precios de los alimentos habían aumentado más del 3% en las últimas cuatro semanas, sobre todo en carne y verduras, dos rubros que impactan de lleno en la economía familiar.
Pero además, la consultora Eco Go emitió su propio informe en el que consta que durante la tercera semana del febrero los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,5%.
"La inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2,9% para febrero. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,9%), la inflación del rubro alimentos es de 2,7%", consta en el informe de esa consultora, que emitió una proyección del 3% en la inflación de este mes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario