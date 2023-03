Hay un nuevo billete de 100 dólares: ¿cómo es?

Las casas de cambio aclaran que no es necesario que cambie los billetes con el diseño anterior por los nuevos. Todos los billetes de dólares seguirán en circulación, independientemente de cuándo fue emitida.

Las nuevas medidas de seguridad del billete de 100 dólares

Marca de agua

Sostenga el billete a contraluz y busque la imagen tenue de Benjamin Franklin en el espacio en blanco a la derecha del retrato. La imagen es visible desde ambos lados del billete.

Hilo de seguridad

Sostenga el billete a contraluz para ver el hilo de seguridad incrustado que aparece verticalmente hacia la izquierda del retrato. El hilo está impreso con las letras “USA” y el número “100” en un patrón alternativo y puede verse desde ambos lados del billete. Este hilo se ve de color rosa brillante cuando se lo ilumina con luz ultravioleta.

Número “100” que cambia de color

Sostenga el billete para ver cómo el número “100” en el extremo inferior derecho del anverso del billete cambia de color cobre a color verde.

Impresión en relieve

Mueva su dedo hacia arriba y hacia abajo en el hombro de Benjamin Franklin en el lado izquierdo del billete. Debe sentirse áspero al tacto, un resultado del proceso mejorado de impresión en relieve (intaglio) que se utiliza para crear la imagen. La impresión tradicional en relieve puede sentirse en todo el billete de US$100 y le brinda a la moneda genuina de los EE.UU. su textura distintiva.

Número “100” dorado

Busque un número “100” grande y dorado en el reverso del billete. Esta característica ayuda a las personas con dificultades visuales a distinguir la denominación.

Microimpresión

Busque cuidadosamente las palabras “THE UNITED STATES OF AMERICA” en el cuello del saco de Benjamin Franklin, la palabra “USA” y el número “100” alrededor del espacio en blanco donde aparece la marca de agua, la frase “ONE HUNDRED USA” a lo largo de la pluma dorada y pequeños números “100” en los bordes del billete, todos impresos en tamaño pequeño. Indicador de Forth Worth (FW) (no se muestra aquí)

En los billetes rediseñados de US$100 impresos en Fort Worth, Texas aparecerá “FW” en letras pequeñas en el extremo superior izquierdo del anverso del billete, a la derecha del número “100”. Si un billete no tiene el indicador de “FW”, fue impreso en Washington, D.C.