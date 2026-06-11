Inflación de mayo: una familia tipo necesitó casi $1.500.000 para superar el umbral de pobreza
Tras conocerse el dato de inflación de mayo, el INDEC reveló también cuánto dinero debe ingresar en un hogar para que sus miembros no sean pobres.
Este jueves por la tarde, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que la inflación de mayo fue de 2,1%. Tras ello, indicó también que "un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.498.741 para superar el umbral de pobreza", lo que significa un incremento de 2% respecto al mes previo.
En tanto, la entidad informó también que, para no considerar a una familia en la indigencia, deben ingresar, al menos, $681.246 al hogar.
Inflación: cuáles fueron los rubros que más aumentaron en mayo
Según el informe del organismo, Comunicación fue el rubro más vapuleado en mayo: registró una suba del 3,4%, mientras que Educación se ubicó en un 2,9%. En tanto, Recreación y cultura tuvo un ascenso de 2,8%, mientras que Salud y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se alojaron en 2,6%.
Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 2,5%, mientras que Bienes y servicios varios registró un alza de 2,4%.
Otros rubros y sus aumentos:
- Transporte: 2%
- Restaurantes y hoteles: 1,8%
- Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,4%
- Bebidas alcohólicas y tabaco: 0,8%
- Prendas de vestir y calzado: 0,3%
En mayo, la inflación en la Ciudad fue del 2,1% y marcó una nueva desaceleración
El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba) informó este lunes que en mayo la inflación porteña se desaceleró por segundo mes consecutivo al 2,1% desde el 2,5% registrado en abril y el pico del 3% en marzo pasado.
De esta manera los precios en la Ciudad ya subieron un 14% en lo que va del año y un 33,1% en los últimos 12 meses.
En esta nueva desaceleración de la inflación influyeron los precios de los estacionales que en mayo prácticamente no registraron variaciones. Por el contrario, los servicios subieron otro 2,2% el mes pasado mientras que los bienes hicieron lo propio en un 2,1%.
"Educación" y "Salud", fueron las dos divisiones que más aumentaron en el mes, con subas del 3,1% y el 3% respectivamente, motivados por avances en las cuotas de los colegios privados y la medicina prepaga. El rubro "Alimentos y bebidas" saltó 2,8%, con influencia de la suba en las verduras, tubérculos y legumbres (+14,5%), en la leche, productos lácteos y huevos (+3,7%) y pan y cereales (+2,6%), las frutas (-3,4%) contribuyeron a aminorar el alza de la división.
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