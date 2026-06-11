Inflación de mayo: cuáles fueron los rubros que más aumentaron
El INDEC anunció que la inflación del pasado mes fue del 2,1% e informó también cómo golpearon los aumentos a las distintas áreas de la economía.
La inflación volvió a presentar una desaceleración el pasado mes. De acuerdo con los datos presentados este jueves por el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo se ubicó en un 2,1%, consolidando el camino descendente frente al 2,6% registrado en abril.
Con este último registro, el costo de vida en Argentina acumula un incremento del 14,7% en lo que va de 2026.
Por supuesto, este descenso representa un fuerte respaldo político para la gestión de Javier Milei. Desde la Casa Rosada mantienen firme la expectativa de alcanzar la "inflación cero", una meta que el equipo económico proyecta consolidar para el próximo mes de agosto.
Inflación: cuáles fueron los rubros que más aumentaron en mayo
Según el informe del organismo, Comunicación fue el rubro más vapuleado en mayo: registró una suba del 3,4%, mientras que Educación se ubicó en un 2,9%. En tanto, Recreación y cultura tuvo un ascenso de 2,8%, mientras que Salud y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se alojaron en 2,6%.
Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 2,5%, mientras que Bienes y servicios varios registró un alza de 2,4%.
Otros rubros y sus aumentos:
- Transporte: 2%
- Restaurantes y hoteles: 1,8%
- Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,4%
- Bebidas alcohólicas y tabaco: 0,8%
- Prendas de vestir y calzado: 0,3%
En mayo, la inflación en la Ciudad fue del 2,1% y marcó una nueva desaceleración
El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba) informó este lunes que en mayo la inflación porteña se desaceleró por segundo mes consecutivo al 2,1% desde el 2,5% registrado en abril y el pico del 3% en marzo pasado.
De esta manera los precios en la Ciudad ya subieron un 14% en lo que va del año y un 33,1% en los últimos 12 meses.
En esta nueva desaceleración de la inflación influyeron los precios de los estacionales que en mayo prácticamente no registraron variaciones. Por el contrario, los servicios subieron otro 2,2% el mes pasado mientras que los bienes hicieron lo propio en un 2,1%.
"Educación" y "Salud", fueron las dos divisiones que más aumentaron en el mes, con subas del 3,1% y el 3% respectivamente, motivados por avances en las cuotas de los colegios privados y la medicina prepaga. El rubro "Alimentos y bebidas" saltó 2,8%, con influencia de la suba en las verduras, tubérculos y legumbres (+14,5%), en la leche, productos lácteos y huevos (+3,7%) y pan y cereales (+2,6%), las frutas (-3,4%) contribuyeron a aminorar el alza de la división.
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