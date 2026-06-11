Inflación de mayo: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 2,5%, mientras que Bienes y servicios varios registró un alza de 2,4%.

Otros rubros y sus aumentos:

Transporte: 2%

Restaurantes y hoteles: 1,8%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,4%

Bebidas alcohólicas y tabaco: 0,8%

Prendas de vestir y calzado: 0,3%

rubros mayo

En mayo, la inflación en la Ciudad fue del 2,1% y marcó una nueva desaceleración

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba) informó este lunes que en mayo la inflación porteña se desaceleró por segundo mes consecutivo al 2,1% desde el 2,5% registrado en abril y el pico del 3% en marzo pasado.

De esta manera los precios en la Ciudad ya subieron un 14% en lo que va del año y un 33,1% en los últimos 12 meses.

En esta nueva desaceleración de la inflación influyeron los precios de los estacionales que en mayo prácticamente no registraron variaciones. Por el contrario, los servicios subieron otro 2,2% el mes pasado mientras que los bienes hicieron lo propio en un 2,1%.

"Educación" y "Salud", fueron las dos divisiones que más aumentaron en el mes, con subas del 3,1% y el 3% respectivamente, motivados por avances en las cuotas de los colegios privados y la medicina prepaga. El rubro "Alimentos y bebidas" saltó 2,8%, con influencia de la suba en las verduras, tubérculos y legumbres (+14,5%), en la leche, productos lácteos y huevos (+3,7%) y pan y cereales (+2,6%), las frutas (-3,4%) contribuyeron a aminorar el alza de la división.

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