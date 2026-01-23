Ciudad de Buenos Aires: la ocupación de locales comerciales cayó al nivel más bajo desde la pandemia

locales comerciales en alquiler

El Norte, en particular, registró una baja récord de 1,4 puntos porcentuales, alcanzando una desocupación del 9,7%, su peor registro histórico desde que se mide la serie. En el Centro la dinámica también fue negativa (9,8% de desocupación) y se combinó con un mayor nivel de rotación comercial, ya que se registraron 34 cambios cada mil locales, con cierres que superaron ampliamente a las aperturas.

El derrumbe comercial del Microcentro porteño

El sector más golpeado es el Microcentro, que acumula once cuatrimestres consecutivos como el eje con mayor proporción de locales vacíos. En efecto, la ocupación apenas alcanza el 63,2%, con una caída interanual de 7,2 puntos porcentuales, reflejando una crisis estructural potenciada por la caída del turismo receptivo.

Otros corredores con altos niveles de vacancia son Parque Avellaneda, Jujuy, Sáenz, Libertad y Defensa, donde se contabilizan alrededor de cinco locales vacíos por cuadra. En el extremo opuesto, el eje Avellaneda volvió a liderar el ranking de ocupación con un 96,6%, impulsado por su fuerte especialización en el rubro textil y una densidad comercial que duplica el promedio de la Ciudad. También se destacaron Nazca y Caballito, con niveles de ocupación cercanos al 96%.

En cuanto a la composición sectorial, Indumentaria, textiles y calzado se mantuvo como el rubro dominante, con casi uno de cada cuatro locales ocupados. Le siguen Alimentos y bebidas (15,4%) y Alojamiento y comida (11,3%), este último impulsado por bares, restaurantes y cafeterías, especialmente en los ejes del Norte y el Centro.