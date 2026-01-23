Ciudad de Buenos Aires: la ocupación de locales comerciales cayó al nivel más bajo desde la pandemia
Un relevamiento reveló que la ocupación de locales en los principales ejes comerciales volvió a caer, con Microcentro como principal zona afectada.
La ocupación de locales comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cayó a su nivel más bajo desde la pandemia de coronavirus, según surge de un relevamiento realizado por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (IDECBA).
Por la continua y brutal caída del consumo popular iniciada con la asunción de Javier Milei, la actividad comercial es una de las ramas más afectadas. En este sentido, el informe oficial revela que la tasa de ocupación de locales en los principales ejes comerciales cayó al 90,1% en el cuarto trimestre de 2025.
Se trata del nivel más bajo desde el relanzamiento de la medición en 2022, y de la quinta baja interanual consecutiva, reflejando que -como se advirtió- la dinámica comercial continuó deprimida al cierre del año pasado.
La ocupación de locales comerciales en números
En números, de los 15.636 locales relevados, 1.553 se encuentran desocupados, con la porción mayoritaria de este subconjunto en estado vacante (56 de cada 100), seguida de los establecimientos en alquiler/venta y en construcción/reforma en cantidades similares.
El Oeste exhibe la menor tasa de ocupación, en torno al 8,6%, mientras el Sur vuelve a concentrar los mayores niveles de vacancia, con un promedio del 12,2%, muy por encima del total general.
El Norte, en particular, registró una baja récord de 1,4 puntos porcentuales, alcanzando una desocupación del 9,7%, su peor registro histórico desde que se mide la serie. En el Centro la dinámica también fue negativa (9,8% de desocupación) y se combinó con un mayor nivel de rotación comercial, ya que se registraron 34 cambios cada mil locales, con cierres que superaron ampliamente a las aperturas.
El derrumbe comercial del Microcentro porteño
El sector más golpeado es el Microcentro, que acumula once cuatrimestres consecutivos como el eje con mayor proporción de locales vacíos. En efecto, la ocupación apenas alcanza el 63,2%, con una caída interanual de 7,2 puntos porcentuales, reflejando una crisis estructural potenciada por la caída del turismo receptivo.
Otros corredores con altos niveles de vacancia son Parque Avellaneda, Jujuy, Sáenz, Libertad y Defensa, donde se contabilizan alrededor de cinco locales vacíos por cuadra. En el extremo opuesto, el eje Avellaneda volvió a liderar el ranking de ocupación con un 96,6%, impulsado por su fuerte especialización en el rubro textil y una densidad comercial que duplica el promedio de la Ciudad. También se destacaron Nazca y Caballito, con niveles de ocupación cercanos al 96%.
En cuanto a la composición sectorial, Indumentaria, textiles y calzado se mantuvo como el rubro dominante, con casi uno de cada cuatro locales ocupados. Le siguen Alimentos y bebidas (15,4%) y Alojamiento y comida (11,3%), este último impulsado por bares, restaurantes y cafeterías, especialmente en los ejes del Norte y el Centro.
