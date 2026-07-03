El Banco Central tomó deuda por u$s 6.000 millones para pagar los vencimientos de 2026 y 2027
La entidad comandada por Alejandro Vanoli canceló la totalidad de sus operaciones de acuerdo de recompra, o REPO, y acordó una nueva deuda, que vence en 2028.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este viernes la cancelación total de su deuda por un valor de US$6.000 millones por acuerdo de recompra, o REPO, que tenía vencimientos en 2026 y 2027.
Para lograrlo, la entidad financiera tomó una nueva deuda, que vence en 2028.
"El Banco Central canceló la totalidad de sus operaciones de pase pasivo (REPO) vigentes por un monto total de US$ 6.000 millones, y concertó una nueva por el mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea, con vencimiento en septiembre 2028", informaron desde la entidad que dirige Santiago Bausili.
Con esta transacción se refinanció la totalidad de los vencimientos de estos instrumentos previstos para el 2026 y 2027, y desde el Banco Central consideraron que la "medida fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local".
La estrategia tiene que ver con tener un margen para administrar la liquidez en dólares y evitar así la tensión en el mercado de cambio local, y para ello se usaron títulos BONAR disponibles en la cartera del Banco Central.
"Además de mejorar el perfil de vencimientos del BCRA, esta operación permitió bajar el costo de financiamiento nuevamente y ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes", aseguraron, con la aclaración de que "al igual que en la última transacción, esta operación se instrumentó utilizando títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA".
La entidad también detalló que "en la subasta realizada el 30 de junio, el BCRA recibió ofertas por US$8.250 millones, superando ampliamente el monto licitado y demostrando la confianza sostenida de bancos internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance del BCRA".
Por esta operación se abonará una tasa de interés equivalente a la tasa SOFR-USD más un spread de 4%.
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