El Banco Central tomó deuda por u$s 6.000 millones para pagar los vencimientos de 2026 y 2027

"Además de mejorar el perfil de vencimientos del BCRA, esta operación permitió bajar el costo de financiamiento nuevamente y ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes", aseguraron, con la aclaración de que "al igual que en la última transacción, esta operación se instrumentó utilizando títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA".

La entidad también detalló que "en la subasta realizada el 30 de junio, el BCRA recibió ofertas por US$8.250 millones, superando ampliamente el monto licitado y demostrando la confianza sostenida de bancos internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance del BCRA".

Por esta operación se abonará una tasa de interés equivalente a la tasa SOFR-USD más un spread de 4%.