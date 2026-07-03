ARCA puede aplicar sanciones cuando detecta irregularidades: qué se debe tener en cuenta

Además, la sanción puede considerarse generada desde el día posterior al vencimiento de la obligación, aun cuando el contribuyente todavía no haya recibido una notificación con un importe específico.

Uno de los errores más comunes entre los contribuyentes es creer que un recordatorio enviado por la ARCA ya constituye una multa o, por el contrario, pensar que no existe posibilidad de sanción porque el organismo aún no informó un monto determinado. Estas interpretaciones pueden llevar a demorar la regularización de la situación fiscal.

La guía definitiva para cumplir con las normativas impositivas vigentes desde este mes

Frente a cualquier comunicación de la ARCA, los especialistas aconsejan identificar cuál es la obligación pendiente y consultar el Sistema de Cuentas Tributarias para conocer el estado de la situación fiscal. Si el organismo ya notificó una multa, resulta clave revisar los plazos vigentes para regularizar el incumplimiento o presentar el correspondiente descargo en ejercicio del derecho de defensa.

La normativa también prevé beneficios para quienes actúan con rapidez. En determinadas situaciones, la ARCA permite reducir la multa hasta en un 50% cuando el contribuyente regulariza la obligación y abona el importe dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación.

Por ese motivo, aunque un recordatorio no equivale a una multa formal, tampoco conviene pasarlo por alto. En cambio, cuando la comunicación incluye una sanción económica, es fundamental analizar de inmediato los plazos disponibles, las opciones de reducción y las herramientas de defensa previstas por la legislación.