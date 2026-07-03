ARCA puede aplicar sanciones cuando detecta irregularidades: qué se debe tener en cuenta
Ante irregularidades, ARCA activa distintos mecanismos de control. Conozca el alcance legal y las diferencias entre un recordatorio, intimaciones y multas.
Cuando la ARCA detecta irregularidades o incumplimientos formales por parte de un contribuyente, puede enviar diferentes tipos de notificaciones. Sin embargo, no todas las comunicaciones emitidas por el organismo significan que exista una multa o una sanción económica de manera inmediata.
Conocer qué clase de avisos envía la ARCA, ex AFIP, resulta fundamental para regularizar la situación a tiempo, evitar inconvenientes con el fisco y reducir el riesgo de recibir sanciones más severas en el futuro.
Entre las comunicaciones más habituales se encuentran los recordatorios por falta de presentación. Se trata de notificaciones preventivas que informan sobre obligaciones pendientes, como la presentación de una declaración jurada o el cumplimiento de un régimen informativo. Estos avisos no establecen el pago de una multa, sino que buscan alertar al contribuyente para que regularice su situación cuanto antes.
En un nivel superior aparecen los requerimientos y las intimaciones. En estos casos, la ARCA solicita la entrega de documentación o exige cumplir con una obligación específica dentro del plazo fijado. Si el contribuyente no responde a tiempo, el organismo puede avanzar con nuevas acciones administrativas e incluso aplicar las sanciones previstas por la normativa vigente.
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A diferencia de los recordatorios o intimaciones, las multas representan sanciones económicas concretas que la ARCA aplica cuando se incumplen obligaciones formales, como la presentación de declaraciones juradas o la respuesta a requerimientos del fisco.
Además, la sanción puede considerarse generada desde el día posterior al vencimiento de la obligación, aun cuando el contribuyente todavía no haya recibido una notificación con un importe específico.
Uno de los errores más comunes entre los contribuyentes es creer que un recordatorio enviado por la ARCA ya constituye una multa o, por el contrario, pensar que no existe posibilidad de sanción porque el organismo aún no informó un monto determinado. Estas interpretaciones pueden llevar a demorar la regularización de la situación fiscal.
La guía definitiva para cumplir con las normativas impositivas vigentes desde este mes
Frente a cualquier comunicación de la ARCA, los especialistas aconsejan identificar cuál es la obligación pendiente y consultar el Sistema de Cuentas Tributarias para conocer el estado de la situación fiscal. Si el organismo ya notificó una multa, resulta clave revisar los plazos vigentes para regularizar el incumplimiento o presentar el correspondiente descargo en ejercicio del derecho de defensa.
La normativa también prevé beneficios para quienes actúan con rapidez. En determinadas situaciones, la ARCA permite reducir la multa hasta en un 50% cuando el contribuyente regulariza la obligación y abona el importe dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación.
Por ese motivo, aunque un recordatorio no equivale a una multa formal, tampoco conviene pasarlo por alto. En cambio, cuando la comunicación incluye una sanción económica, es fundamental analizar de inmediato los plazos disponibles, las opciones de reducción y las herramientas de defensa previstas por la legislación.
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