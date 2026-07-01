Javier Milei anunció que avanzará en la modificación de la carta orgánica del Banco Central

El presidente Javier Milei participó este miércoles de una reunión en Casa Rosada con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA), convocada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el objetivo de avanzar en los proyectos que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación. Durante el encuentro, el mandatario anunció que está trabajando, junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, en una propuesta de modificación de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).