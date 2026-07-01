Javier Milei anunció que avanzará en la modificación de la carta orgánica del Banco Central
El FMI había pedido la reforma de la carta orgánica del Banco Central para reforzar su independencia. Ahora Javier Milei cumplirá con esa exigencia.
El presidente Javier Milei participó este miércoles de una reunión en Casa Rosada con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA), convocada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el objetivo de avanzar en los proyectos que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación. Durante el encuentro, el mandatario anunció que está trabajando, junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, en una propuesta de modificación de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En mayo, el Fondo Monetario Internacional planteó (FMI) planteó una serie de recomendaciones para profundizar el programa económico argentino, entre ellas avanzar en una reforma de la carta orgánica del Banco Central para reforzar su independencia, adoptar un esquema cambiario con mayor flexibilidad y reducir la dependencia de la política monetaria como principal herramienta de estabilización. El organismo sostuvo que, una vez consolidado el orden macroeconómico, será necesario fortalecer el marco institucional y combinar la política monetaria con otras reformas estructurales para sostener el crecimiento y reducir la inflación.
En esa oportunidad, desde el Ministerio de Economía respondieron que muchas de esas recomendaciones ya forman parte de la hoja de ruta oficial y aseguraron que la reforma del Banco Central se iba a impulsar cuando estuvieran dadas las condiciones políticas.
Agenda parlamentaria
Durante la apertura de la reunión, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, señaló que los próximos tres grandes proyectos del oficialismo serán la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. Además, presentó al equipo que la acompañará en esta nueva etapa de gestión y agradeció a los diputados y senadores de La Libertad Avanza por el trabajo realizado para impulsar las iniciativas del Gobierno nacional.
También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem; y el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino.
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