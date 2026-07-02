Javier Milei calificó como "analfabetos económicos" a expresidentes del Banco Central
El Presidente, que ya adelantó su intención de modificar la Carta Orgánica de la entidad, rechazó las críticas que formularon a la iniciativa Mercedes Marcó del Pont y Miguel Pesce.
Javier Milei utilizó las redes sociales para defender su proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al tiempo que tildó de “analfabetos económicos” a dos expresidentes de la entidad que criticaron la iniciativa.
Como se sabe, horas atrás el Presidente reunió en Casa Rosada con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA), en quienes anunció que se encuentra elaborando un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Central y así impedir que financie al Tesoro, especialmente en lo referido al artículo 3 de la norma.
En efecto, ese inciso de la Ley 24.144, que tuvo su última modificación en 2012, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, establece que el Banco Central “tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.
Los cuestionamientos de dos expresidentes del Banco Central
Mercedes Marcó del Pont, quien fuera titular del BCRA entre 2010 y 2013 y realizó la última modificación en 2012, señaló que la pretendida reforma de la Carta Orgánica se encuadra en un pedido realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante su última revisión del programa, la cual permitió liberar un desembolso de US$ 1.000 millones para el país.
"La política monetaria es un instrumento de la política económica. Quizá la miopía que tiene Javier Milei es pensar que con un instrumento como el manejo de la tasa de interés o la cantidad de dinero se resuelve el problema de la inflación", dijo en declaraciones radiales, subrayando que el FMI está reclamando esa reforma “hace tiempo”.
En ese sentido, Marcó del Pont cuestionó las políticas económicas impulsadas por el mandatario anarcocapitalista al afirmar que la baja de la inflación es producto de "la recesión, la retracción del salario, el ancla cambiaria y la apertura importadora".
En tanto, Miguel Pesce, titular del Central entre 2019 y 2023, sostuvo que la reforma impulsada por el oficialismo ya fue utilizada durante la época de la convertibilidad: “Esto ya ocurrió y ocurrió en 2001. Terminamos en una recesión, que fue la más prolongada de la historia argentina, que empezó en 1998 y terminó en el 2003. Llegamos a tener 25% de desocupación", advirtió en declaraciones radiales.
“Las implicancias pueden ser graves, porque si combinás la autonomía con un único objetivo podés caer en una trampa grave y es que el Banco Central sólo se centra en el control de la inflación y en la búsqueda de ese objetivo termine provocando una recesión profunda”, añadió.
La dura respuesta de Javier Milei
Sobre esas críticas a la iniciativa libertaria, Javier Milei señaló que “si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición”.
Para el mandatario, “la Carta Orgánica del BCRA de 2012 es una declaración de ignorancia al asignarle a un instrumento de política económica, en este caso la política monetaria, cinco objetivos. Por ende, no debería ser motivo de sorpresa la continua aceleración de la tasa de inflación, algo que se quebró desde 2024”.
Milei fustiga el 3° artículo de la Carta Orgánica, al señalar que “entrar al BCRA y ver el cartel en la pared con el artículo 3° de la CO es una declaración de ignorancia espantosa”.
Finalmente, el jefe de Estado sostiene en redes sociales que “si queremos terminar para siempre con la inflación, aniquilar la reforma de 2012 volviendo a un objetivo factible (preservar el valor de la moneda) será un gran paso en la dirección correcta”.
El texto completo de Javier Milei sobre el Banco Central
FIN DE LA BRUTALIDAD MONETARIA
Si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición.
Más allá de eso, acorde a Tinbergen, para alcanzar un objetivo de política económica se necesita POR LO MENOS un instrumento de política que sea independiente. La lógica de ello está determinada por las condiciones necesarias para resolver el sistema de ecuaciones que permite obtener el valor de las variables de control (la política) tal que se alcance el objetivo de política propuesto. Por ejemplo, el sistema determina la cantidad de dinero y resultado fiscal que permiten determinar el PIB y el nivel de precios deseados. En términos de variables, el PIB y el nivel de precios son exigentes y las políticas monetaria y fiscal ahora son endógenas.
En términos de la vida real, vale la pena aclarar que en muchos casos hasta se puede necesitar un cantidad mayor de instrumentos. Lo cual agiganta el nivel de bestialidad de la CO de 2012.
En este sentido, la Carta Orgánica del BCRA de 2012 es un DECLARACIÓN DE IGNORANCIA al asignarle a un instrumento de política económica, en este caso la política monetaria, cinco objetivos. Por ende, no debería ser motivo de sorpresa la continua aceleración de la tasa de inflación, algo que se quebró desde 2024.
En definitiva entrar al BCRA y ver el cartel en la pared con el artículo 3° de la CO es una declaración de ignorancia espantosa. Por lo tanto, si queremos terminar para siempre con la inflación, aniquilar la reforma de 2012 volviendo a un objetivo factible (preservar el valor de la moneda) será un gran paso en la dirección correcta.
VLLC!
PD: la reforma no se agota en lo que se menciona en este posteo. Iremos más a fondo aún.
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