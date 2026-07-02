Javier Milei calificó como "analfabetos económicos" a expresidentes del Banco Central

Mercedes Marcó del Pont y Miguel Ángel Pesce.

En ese sentido, Marcó del Pont cuestionó las políticas económicas impulsadas por el mandatario anarcocapitalista al afirmar que la baja de la inflación es producto de "la recesión, la retracción del salario, el ancla cambiaria y la apertura importadora".

En tanto, Miguel Pesce, titular del Central entre 2019 y 2023, sostuvo que la reforma impulsada por el oficialismo ya fue utilizada durante la época de la convertibilidad: “Esto ya ocurrió y ocurrió en 2001. Terminamos en una recesión, que fue la más prolongada de la historia argentina, que empezó en 1998 y terminó en el 2003. Llegamos a tener 25% de desocupación", advirtió en declaraciones radiales.

“Las implicancias pueden ser graves, porque si combinás la autonomía con un único objetivo podés caer en una trampa grave y es que el Banco Central sólo se centra en el control de la inflación y en la búsqueda de ese objetivo termine provocando una recesión profunda”, añadió.

La dura respuesta de Javier Milei

Sobre esas críticas a la iniciativa libertaria, Javier Milei señaló que “si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición”.

Para el mandatario, “la Carta Orgánica del BCRA de 2012 es una declaración de ignorancia al asignarle a un instrumento de política económica, en este caso la política monetaria, cinco objetivos. Por ende, no debería ser motivo de sorpresa la continua aceleración de la tasa de inflación, algo que se quebró desde 2024”.

Milei fustiga el 3° artículo de la Carta Orgánica, al señalar que “entrar al BCRA y ver el cartel en la pared con el artículo 3° de la CO es una declaración de ignorancia espantosa”.

Presidente Javier Milei.

Finalmente, el jefe de Estado sostiene en redes sociales que “si queremos terminar para siempre con la inflación, aniquilar la reforma de 2012 volviendo a un objetivo factible (preservar el valor de la moneda) será un gran paso en la dirección correcta”.

El texto completo de Javier Milei sobre el Banco Central

FIN DE LA BRUTALIDAD MONETARIA

Si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición.

Más allá de eso, acorde a Tinbergen, para alcanzar un objetivo de política económica se necesita POR LO MENOS un instrumento de política que sea independiente. La lógica de ello está determinada por las condiciones necesarias para resolver el sistema de ecuaciones que permite obtener el valor de las variables de control (la política) tal que se alcance el objetivo de política propuesto. Por ejemplo, el sistema determina la cantidad de dinero y resultado fiscal que permiten determinar el PIB y el nivel de precios deseados. En términos de variables, el PIB y el nivel de precios son exigentes y las políticas monetaria y fiscal ahora son endógenas.

En términos de la vida real, vale la pena aclarar que en muchos casos hasta se puede necesitar un cantidad mayor de instrumentos. Lo cual agiganta el nivel de bestialidad de la CO de 2012.

En este sentido, la Carta Orgánica del BCRA de 2012 es un DECLARACIÓN DE IGNORANCIA al asignarle a un instrumento de política económica, en este caso la política monetaria, cinco objetivos. Por ende, no debería ser motivo de sorpresa la continua aceleración de la tasa de inflación, algo que se quebró desde 2024.

En definitiva entrar al BCRA y ver el cartel en la pared con el artículo 3° de la CO es una declaración de ignorancia espantosa. Por lo tanto, si queremos terminar para siempre con la inflación, aniquilar la reforma de 2012 volviendo a un objetivo factible (preservar el valor de la moneda) será un gran paso en la dirección correcta.

VLLC!

PD: la reforma no se agota en lo que se menciona en este posteo. Iremos más a fondo aún.