Qué es la Carta Orgánica del Banco Central y por qué Javier Milei quiere modificarla

La idea de Javier Milei sobre la Carta Orgánica del Banco Central

Precisamente ese es el eje de la reforma que impulsa Milei. El presidente pretende endurecer las restricciones para que futuros gobiernos no puedan recurrir al Banco Central como herramienta para financiar el gasto público mediante la emisión de pesos. Según la visión del oficialismo, establecer límites más estrictos ayudaría a preservar el valor de la moneda y evitar prácticas que, a su entender, contribuyeron al proceso inflacionario que atravesó el país en las últimas décadas.

La modificación de la Carta Orgánica forma parte de un paquete de reformas que el Ejecutivo buscará discutir este año junto con otros proyectos de carácter institucional y económico.

Sin embargo, el texto definitivo aún no fue presentado, por lo que todavía no se conocen cuáles serán los artículos que el Gobierno intentará cambiar.