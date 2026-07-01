Qué es la Carta Orgánica del Banco Central y por qué Javier Milei quiere modificarla
El Gobierno quiere modificar la ley que regula el funcionamiento del BCRA para reforzar los límites a la emisión monetaria.
El Gobierno nacional intentará avanzar con una nueva reforma económica que apunta directamente al Banco Central de la República Argentina (BCRA). El presidente Javier Milei anticipó que enviará un proyecto para modificar la Carta Orgánica de la entidad, la norma que determina cuáles son sus funciones, facultades y objetivos.
El anuncio fue realizado durante un encuentro con legisladores oficialistas, donde el mandatario repasó las principales leyes que pretende tratar en el Parlamento durante los próximos meses. Entre ellas aparece la reforma del Banco Central, una medida que el Ejecutivo considera clave para consolidar el rumbo económico de la gestión.
Qué es la Carta Orgánica del Banco Central
La Carta Orgánica funciona como el marco legal que establece cómo debe actuar el BCRA. Allí se definen las responsabilidades del organismo, que van desde la emisión de moneda y la administración de las reservas internacionales hasta la regulación del sistema financiero y la ejecución de la política monetaria y cambiaria.
La legislación vigente también fija cuáles son los objetivos que debe perseguir el Banco Central. Además de procurar la estabilidad monetaria y financiera, la ley señala que la entidad debe contribuir al empleo y al desarrollo económico con equidad social, siempre en consonancia con las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.
Uno de los aspectos más discutidos de la norma es la posibilidad de que el Banco Central brinde asistencia al Tesoro Nacional mediante distintos mecanismos previstos por la ley. Ese punto ha sido motivo de debate durante años, ya que numerosos economistas sostienen que el financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria puede tener efectos sobre la inflación.
La idea de Javier Milei sobre la Carta Orgánica del Banco Central
Precisamente ese es el eje de la reforma que impulsa Milei. El presidente pretende endurecer las restricciones para que futuros gobiernos no puedan recurrir al Banco Central como herramienta para financiar el gasto público mediante la emisión de pesos. Según la visión del oficialismo, establecer límites más estrictos ayudaría a preservar el valor de la moneda y evitar prácticas que, a su entender, contribuyeron al proceso inflacionario que atravesó el país en las últimas décadas.
La modificación de la Carta Orgánica forma parte de un paquete de reformas que el Ejecutivo buscará discutir este año junto con otros proyectos de carácter institucional y económico.
Sin embargo, el texto definitivo aún no fue presentado, por lo que todavía no se conocen cuáles serán los artículos que el Gobierno intentará cambiar.
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