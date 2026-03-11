AUH 2026: la fecha límite que dispuso ANSES para cobrar un bono especial
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el tercer mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el plazo límite para presentar los documentos solicitados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y así cobrar el 20% retenido durante todo el año. Algunos beneficiarios de este programa del organismo podrán recibir montos que superan los $600.000 antes de fin de año.
Los padres deben presentar la Libreta AUH para demostrar que los niños están escolarizados, cuentan con el programa de vacunación y cumplen con los controles de salud. Este proceso se puede completar de forma online o presencial.
Hasta cuándo hay tiempo de presentar la Libreta AUH
El nuevo plazo para presentar la Libreta AUH se extendió hasta el 31 de marzo de 2026, lo que permitirá a las familias cobrar el 20% retenido del complemento acumulado durante todo el 2024.
Paso a paso para entregar la Libreta AUH
- Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Ir a Hijos > Libreta AUH y revisar los datos de los hijos o personas a cargo por los que se cobra la asignación.
- Si falta algún apartado (educación, salud o vacunación), elegir Generar Libreta para descargarla o enviarla por mail.
- Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo a la escuela o al centro de salud para que lo completen y firmen.
- Sacar una foto del formulario completo: sobre una superficie plana, bien iluminada y con las cuatro esquinas marcadas en negro. El archivo debe ser JPG y pesar menos de 3 MB.
- Volver a mi ANSES y entrar a Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH. Seguir los pasos para finalizar la carga.
- El trámite queda confirmado cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se hizo correctamente.
