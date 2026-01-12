El bono que ANSES otorgará en enero 2026: a quiénes va dirigido
ANSES confirmó un beneficio clave que en enero puede superar los $340.000 y alcanza a un grupo puntual de trabajadores según aportes y situación laboral.
Este enero, ANSES ratificó la vigencia de un bono para quienes atraviesan una situación de desempleo. Se trata de la Prestación por Desempleo, una asistencia mensual que, de acuerdo con el historial laboral de cada caso, puede alcanzar los $341.000.
Este apoyo actúa como un respaldo transitorio para trabajadores que fueron despedidos sin causa o cuyo contrato finalizó bajo condiciones específicas.
El monto a cobrar no es igual para todos: se determina en función del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados y se ajusta de forma periódica conforme a las actualizaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que permite mantener el poder de compra del beneficio.
A quiénes está dirigido el bono de ANSES
La Prestación por Desempleo de ANSES está pensada para trabajadores que se quedaron sin empleo y cumplen con determinados requisitos de aportes, los cuales varían según el tipo de actividad desarrollada antes de la desvinculación. No todos acceden en las mismas condiciones y cada caso se analiza de forma individual.
En el caso de los trabajadores permanentes, se exige contar con al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años previos a la pérdida del empleo. Para los trabajadores eventuales o de temporada, el requisito es haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años.
En tanto, los trabajadores de la construcción deben acreditar un mínimo de ocho meses de aportes en los últimos dos años anteriores a la finalización de la obra. En todas las situaciones, la desvinculación laboral debe encuadrar dentro de las condiciones previstas por la normativa vigente para poder acceder al beneficio.
Cuánto se cobra por la Prestación de Desempleo
El monto de la Prestación por Desempleo se calcula en función del 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados. Durante enero, ANSES estableció un tope máximo de $341.000, aunque el importe final depende del sueldo que percibía cada trabajador antes de quedar desempleado.
Además del monto mensual, la duración del cobro se define según la cantidad de aportes realizados a lo largo de la vida laboral. Quienes registran entre 6 y 11 meses de aportes acceden a dos meses de prestación; con 12 a 23 meses, el beneficio se extiende por cuatro meses; entre 24 y 35 meses, se cobra durante ocho meses; y con 36 meses o más de aportes, la asistencia puede alcanzar hasta 12 meses.
