El bono que ANSES otorgará en enero 2026: a quiénes va dirigido

En tanto, los trabajadores de la construcción deben acreditar un mínimo de ocho meses de aportes en los últimos dos años anteriores a la finalización de la obra. En todas las situaciones, la desvinculación laboral debe encuadrar dentro de las condiciones previstas por la normativa vigente para poder acceder al beneficio.

Cuánto se cobra por la Prestación de Desempleo

El monto de la Prestación por Desempleo se calcula en función del 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados. Durante enero, ANSES estableció un tope máximo de $341.000, aunque el importe final depende del sueldo que percibía cada trabajador antes de quedar desempleado.

Además del monto mensual, la duración del cobro se define según la cantidad de aportes realizados a lo largo de la vida laboral. Quienes registran entre 6 y 11 meses de aportes acceden a dos meses de prestación; con 12 a 23 meses, el beneficio se extiende por cuatro meses; entre 24 y 35 meses, se cobra durante ocho meses; y con 36 meses o más de aportes, la asistencia puede alcanzar hasta 12 meses.