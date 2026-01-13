ANSES: el monto de las Becas Progresar para enero de 2026

Tener entre 16 y 24 años , con excepciones por maternidad o contexto social. No hay límite de edad para quienes deseen inscribirse al programa Enfermería.

, con excepciones por maternidad o contexto social. No hay límite de edad para quienes deseen inscribirse al programa Enfermería. Ser argentino nativo o naturalizado , con al menos dos años de residencia .

, con al menos . La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

. Estar inscripto como alumno regular en instituciones reconocidas oficialmente.

en instituciones reconocidas oficialmente. Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según la edad.

según la edad. Declarar una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular.

Por su parte, el proceso de inscripción es totalmente digital y se realiza a través del sitio web Progresar. Quienes acceden por primera vez deberán crear un usuario y contraseña de seguridad.

Luego, seleccioná la línea de beca adecuada para tu situación y completa los tres formularios correspondientes: datos personales, encuesta socioeconómica e información académica.

Calendario de pagos de las Becas Progresar

ANSES confirmó el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondientes a enero de 2026, organizado según la terminación del DNI del titular. El cronograma se distribuye a lo largo de la segunda semana del mes y permite saber con anticipación el día exacto de cobro. El pago se acredita en la cuenta bancaria o billetera virtual declarada por el beneficiario y puede verificarse desde Mi ANSES.

DNI terminados en 0 y 1: lunes 12 de enero

DNI terminados en 2 y 3: martes 13 de enero

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 15 de enero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 16 de enero