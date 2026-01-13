ANSES: el monto de las Becas Progresar para enero de 2026
Este programa buscar ayudar de manera económica a los estudiantes jóvenes. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para enero, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones.
Este programa está destinado a jóvenes estudiantes de carreras universitarias y terciarias que se encuentren en pleno proceso de aprendizaje. Por otro lado, se estima que alcanza a más de un millón de personas en todo el país.
El monto de las Becas Progresar
El monto de las Becas Progresar alcanza los $35.000, aunque solo cobrarán el 80% ($28.000), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de las certificaciones académicas requeridas, como el comprobante de alumno regular.
Es importante destacar que el pago solo alcanza a quienes aún no completaron el esquema 2025. Además, el beneficio contempla diferentes modalidades de pago: quienes fueron adjudicados en la primera convocatoria reciben 12 cuotas anuales, mientras que los beneficiarios de la segunda convocatoria acceden a 6 cuotas.
Quiénes acceden a las Becas Progresar
Para poder solicitar este beneficio, los estudiantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener entre 16 y 24 años, con excepciones por maternidad o contexto social. No hay límite de edad para quienes deseen inscribirse al programa Enfermería.
- Ser argentino nativo o naturalizado, con al menos dos años de residencia.
- La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
- Estar inscripto como alumno regular en instituciones reconocidas oficialmente.
- Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según la edad.
- Declarar una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular.
Por su parte, el proceso de inscripción es totalmente digital y se realiza a través del sitio web Progresar. Quienes acceden por primera vez deberán crear un usuario y contraseña de seguridad.
Luego, seleccioná la línea de beca adecuada para tu situación y completa los tres formularios correspondientes: datos personales, encuesta socioeconómica e información académica.
Calendario de pagos de las Becas Progresar
ANSES confirmó el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondientes a enero de 2026, organizado según la terminación del DNI del titular. El cronograma se distribuye a lo largo de la segunda semana del mes y permite saber con anticipación el día exacto de cobro. El pago se acredita en la cuenta bancaria o billetera virtual declarada por el beneficiario y puede verificarse desde Mi ANSES.
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 12 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: martes 13 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 14 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 15 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 16 de enero
