ANSES: las jubilaciones de enero de 2026 comienzan a estar disponibles
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el primer mes del año próximo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para enero, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Monto de las jubilaciones de enero 2026
Las jubilaciones reciben un 2,5% de aumento en enero, un porcentaje que se basa en el Índice de Precios al consumidor de noviembre 2025 que informó el INDEC en diciembre. Por lo tanto, los montos de esta prestación para el primer mes del 2026 son:
- Jubilación mínima: $349.299,32
- Jubilación máxima: $2.293.796,92
Quiénes son los jubilados que acceden al bono
El bono extraordinario de $70.000 está pensado para ayudar a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Por lo tanto, quedan fuera del alcance del beneficio aquellos que perciban más de $419.299,32, que es el monto al que el Ministerio de Capital Humano se propone llegar con esta medida.
En el caso de aquellos que cobren un poco más del haber mínimo y no lleguen a superar este monto, recibirán un proporcional para hacerlo. Esta ayuda financiera adicional tiene como objetivo aminorar el impacto del aumento de precios en la población previsional.
Calendario de pagos de enero
Las fechas de pago varían según el monto del haber y la terminación del DNI..
Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo
- DNI terminados en 0: viernes 9 de enero
- DNI terminados en 1: lunes 12 de enero
- DNI terminados en 2: martes 13 de enero
- DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero
- DNI terminados en 4: jueves 15 de enero
- DNI terminados en 5: viernes 16 de enero
- DNI terminados en 6: lunes 19 de enero
- DNI terminados en 7: martes 20 de enero
- DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero
- DNI terminados en 9: jueves 22 de enero
Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima
En estos casos, el bono se abona de manera proporcional hasta alcanzar el tope de $419.299,32. Quienes superen ese monto no acceden al refuerzo.
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero
