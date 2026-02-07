El bono que ANSES pagará una sola vez: quiénes lo recibirán

Quiénes pueden pedir la Asignación de Pago Único

No todos pueden acceder a este cobro, ya que está diseñado para trabajadores y beneficiarios específicos del sistema de seguridad social. Podés solicitar este pago si pertenecés a alguno de los siguientes grupos:

Trabajadores registrados que prestan servicios en el sector privado.

Trabajadores que se encuentran cobrando a través de una aseguradora de riesgos del trabajo (ART).

Personas que perciben la prestación por desempleo.

Trabajadores de temporada.

Titulares de la pensión honorífica de veteranos de guerra del atlántico sur.

Cómo realizar el trámite desde Mi ANSES

El proceso se puede hacer de forma totalmente virtual, lo cual es mucho más cómodo.

Ingresá a mi ANSÉS con tu cuil y clave de la seguridad social.

Confirmá que tus datos personales y vínculos familiares estén actualizados.

Dirigite a la sección de atención virtual y seleccioná la opción de asignaciones de pago único.

Cargá la documentación requerida, como el acta de matrimonio, la partida de nacimiento o la sentencia judicial de adopción.

Si preferís la atención cara a cara, podés sacar un turno para ir a una oficina de ansés a través de la web o llamando al 130.