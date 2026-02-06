ANSES: la importancia de tener la documentación para hacer trámites
La Certificación Negativa es un documento esencial para demostrar que no se registran ingresos ni aportes. Cómo obtenerla.
Para realizar ciertos trámites en la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES), es clave demostrar la situación laboral y previsional de cada persona. La Certificación Negativa cumple justamente esa función: confirma que no existen ingresos registrados ni aportes activos a la seguridad social.
En 2026, este documento se vuelve esencial para acceder a programas sociales, realizar gestiones financieras o completar afiliaciones, asegurando que los procesos se hagan de forma rápida y sin complicaciones. Este trámite se gestiona desde Mi Anses, sin necesidad de acudir a oficinas ni pedir turnos con anticipación.
De qué se trata la Certificación Negativa
La Certificación Negativa sirve como comprobante oficial para acreditar que una persona no cuenta con ingresos registrados, aportes previsionales ni beneficios vigentes. Este documento se utiliza en situaciones como las siguientes:
- Acceso a programas sociales: necesario para solicitar ayudas o beneficios del Ministerio de Capital Humano.
- Afiliación a obras de salud: las entidades lo piden para confirmar que no existe otra cobertura activa.
- Trámites financieros: requisito frecuente al gestionar créditos o productos bancarios, certificando la falta de ingresos registrados.
Cómo solicitar la Certificación Negativa
El trámite se realiza de manera online a través del portal oficial de ANSES, sin tener que ir a ninguna oficina ni solicitar turno. Los pasos a seguir son los siguientes:
- Ingresar al portal de ANSES con CUIT o CUIL.
- Descargar el PDF del comprobante al instante.
- La certificación es válida 30 días y no necesita sellos ni firmas.
Su emisión rápida y digital convierte este documento en una herramienta práctica y confiable para realizar trámites sociales, financieros o de salud de manera ágil y segura.
