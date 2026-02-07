ANSES: el paso a paso para recibir un bono de $100.000 en febrero

Con el ajuste del 2,8% ya confirmado para febrero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará el nuevo esquema de pagos correspondiente al segundo mes del año, en línea con la Ley de Movilidad Jubilatoria. Este incremento impactará en jubilaciones, pensiones y asignaciones, con el objetivo de que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.