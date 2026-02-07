ANSES: el paso a paso para recibir un bono de $100.000 en febrero
Este pago está destinado a un grupo específico de beneficiarios. Además, los programas tendrán un ajuste del 2,8% en febrero. Cómo solicitarlo.
Con el ajuste del 2,8% ya confirmado para febrero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará el nuevo esquema de pagos correspondiente al segundo mes del año, en línea con la Ley de Movilidad Jubilatoria. Este incremento impactará en jubilaciones, pensiones y asignaciones, con el objetivo de que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.
En ese contexto, el organismo también habilitará una ayuda económica que no alcanza a todos los beneficiarios. Se trata de la Asignación por Matrimonio, un pago por única vez de $109.545, destinado a quienes tengan el trámite aprobado y cumplan con los requisitos establecidos por ANSES.
Quiénes pueden cobrar $109.545 en febrero
La Asignación por Matrimonio es un pago único destinado solo a beneficiarios registrados en el sistema de asignaciones familiares que tengan el matrimonio acreditado y el trámite aprobado:
- Personas con empleo formal en el sector privado.
- Trabajadores que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
- Trabajadores temporarios o eventuales.
- Titulares de la pensión honorífica para veteranos de guerra del Atlántico Sur.
Cómo hacer el trámite para cobrar la Asignación por Matrimonio
Este bono se puede tramitar de dos formas: presencial, con turno previo en una oficina de ANSES y la documentación solicitada, u online siguiendo estos pasos en la Atención Virtual del organismo.
- Controlar la información: chequear en Mi ANSES que los datos personales y el vínculo estén cargados correctamente.
- Reunir los papeles: tener lista la documentación correspondiente a ambos integrantes del matrimonio.
- Hacer el trámite online: ingresar a Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social y completar la solicitud paso a paso.
