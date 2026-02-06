ANSES: el bono al que podrán acceder las personas que cumplan este requisito
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el segundo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a febrero. Durante el segundo mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,8% producto de la inflación de diciembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Además, ANSES dio a conocer el calendario de pagos de febrero, que regirá de la misma forma que el año pasado: según el último dígito del Documento de Nacional de Identidad (DNI). En paralelo, los beneficiarios de la AUH por Discapacidad continúan recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no sigue el esquema de actualizaciones, pero asegura la cobertura básica de alimentos.
Las prestaciones que cobran bono extra y montos finales
Las prestaciones previsionales que reciben el bono extraordinario de $70.000, con los montos finales de febrero 2026, quedan de la siguiente manera:
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48
Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $321.478,05
Pensión Madre de 7 hijos: $429.254,35
Además, la jubilación mínima asciende a $359.254,35 tras el aumento por movilidad y alcanza los $429.254,35 con el bono incluido. En todos los casos, el refuerzo se paga junto con el haber mensual y no requiere trámite adicional por parte de los beneficiarios.
Calendario de pagos de febrero 2026
ANSES activará el calendario de pagos de febrero con fechas organizadas según la terminación del DNI:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6: 19 de febrero
DNI terminados en 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8: 20 de febrero
DNI terminados en 9: 20 de febrero
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6: 19 de febrero
DNI terminados en 7: 20 de febrero
DNI terminados en 8: 23 de febrero
DNI terminados en 9: 24 de febrero
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 10 de febrero
DNI terminados en 1: 11 de febrero
DNI terminados en 2: 12 de febrero
DNI terminados en 3: 13 de febrero
DNI terminados en 4: 18 de febrero
DNI terminados en 5: 19 de febrero
DNI terminados en 6: 20 de febrero
DNI terminados en 7: 23 de febrero
DNI terminados en 8: 24 de febrero
DNI terminados en 9: 25 de febrero
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero
