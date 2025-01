El campo presiona al Gobierno: "Es momento ya de una quita de retenciones"

De todas maneras, el titular de Coninagro aclaró que "por el momento no hemos recibido respuesta", pero cree "que en los próximos días la iremos a recibir y no me cabe duda que seguramente nos va a recibir el ministro”.

Acerca de los pedidos que harán reveló: “Me parece que es momento ya de una quita de retenciones y una reconfiguración fiscal en Argentina. Los números así lo dicen, el campo en los últimos 20 años ha apartado más de 230 mil millones de dólares y eso le falta a todas las producciones y la cadena para seguir invirtiendo y mejorar”.

En ese sentido se mostró crítico con la gestión libertaria llevada a cabo hasta el momento donde "vemos la falta de toma de medidas, que a priori habían prometido que se iban a ir cumpliendo y en el mientras tanto se fueron a lo mejor haciendo a cuenta gotas y muy pocas”.

“Me parece que es un escenario ideal para discutirlas. La quita de retenciones me parece que sería uno de los puntos, no solo porque nosotros como entidades estamos devaluando, sino porque nos lo piden los productores", remarcó sobre los puntos que le pedirán a Luis Caputo.