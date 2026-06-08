Tras el reclamo de Trump y pese al rechazo del campo, el Gobierno avanza en el control de semillas
El Gobierno convocó a las entidades del campo que resisten esta medida reclamada por los Estados Unidos a instancias de la ex Monsanto.
Tal como ya lo había anticipado días atrás el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el gobierno de Javier Milei cedió este lunes a las presiones de los Estados Unidos y, contra los intereses de los productores del campo, dio un nuevo paso hacia un mayor control del origen de las semillas y así proteger los intereses de la ex Monstanto, adquirida en 2018 por la alemana Bayer.
Así quedó plasmado en la Resolución Conjunta 3/2026 entre el Instituto Nacional de Semillas y la Secretaría de Agricultura, Ganadera y Pesca publicada hoy en el Boletín Oficial. Allí, el gobierno libertario dejó atrás los reparos de las entidades del campo y dispuso que se avance en el control del origen de las semillas a partir de muestras tomadas en el primer punto de entrega, es decir los acopios o los puertos.
Según explicó el sitio especializado Bichos de Campo, este sistema "emula el sistema Bolsatech que se puso en marcha años atrás para detectar la variedad Intacta de la ex Monsanto, es un paso más en el camino prometido a los obtentores de nuevas variedades y empujado nada menos por el gobierno de los Estados Unidos, que es la adhesión argentina a la UPOV 91".
Y consignó: "en concreto, el gobierno decidió achicar un poco más el cerco sobre el sector productivo para detectar posibles infracciones a la Ley de Semillas 20.247 (...) Se estableció un protocolo 'para el control de la identidad varietal en grano, a partir de las muestras tomadas en el primer punto de entrega'".
Si bien esto se aplicará a las variedades inscriptas a partir de la publicación de esta normativa, lo que limita su alcance inmediato sobre las variedades ya sembradas, ciertamente sienta el precedente para todo lo que se registre de ahora en más.
En 2016, a través de la resolución 207 de INASE, se había implementado un “sistema de muestreo, análisis e información sobre las remisiones de granos de parte de los agricultores”. En aquel momento, el gobierno de Mauricio Macri utilizó el denominado Sistema Bolsatech para evitar una colisión directa con Monsanto (comprada por Bayer en 2018), ya que ese firma pretendía aplicar esos controles de forma compulsiva en acuerdo con las agroexportadoras.
Lo que se afirma en esta nueva resolución que generaliza este tipo de controles es que “el avance de la tecnología aplicada a la verificación de la identidad varietal de semillas” permite reconocer de qué variedad se trata en todo tipo de cultivos y “en plazos más reducidos”, a partir de hacer un análisis en los granos, el producto final del trabajo de los agricultores.
Es decir, mientras que el control del uso de variedades protegidas era difícil de ejercer, dado que identificar si un grano proviene de semilla comprada o guardada de campañas anteriores es técnicamente complejo, la medida aprobada ahora afirma que las herramientas técnicas actuales determinar su identidad de forma “idónea, objetiva y científicamente validada”.
El Gobierno avanzó en esta medida en la previa de una reunión convocada por Agricultura con las cuatro entidades para mañana. El campo ya había anticipado su rechazo a ese sistema de control, porque “no le cierra a nadie y es caro”, según una fuente del sector primario.
La Mesa de Enlace más los grupos CREA y Aapresid también habían elevado al gobierno una propuesta de actualización de la Ley de Semillas. Pero visiblemente presionados por las grandes corporaciones semilleras y nada menos que por la gestión de Donald Trump, el Ejecutivo también sumaría una adhesión nacional al protocolo internacional UPOV91. Para eso, debería proponer una nueva ley en el Congreso, ya que tal adhesión no puede definirse ni por resolución ni por DNU.
Resolución Conjunta 3/2026:
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