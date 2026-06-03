El Gobierno oficializó la baja de las retenciones y trazó un sendero de reducción progresiva hasta 2028

La soja concentra uno de los cambios más relevantes de la medida. El poroto reducirá su alícuota desde el 24% vigente en 2026 al 21% en diciembre de 2027 y al 15% a partir de diciembre de 2028. El esquema también incluye a aceites, harinas, pellets y otros derivados industriales, que atravesarán un proceso de reducción progresiva durante los próximos dos años.

El maíz y el sorgo también quedaron incorporados al sendero de rebajas. Según la posición arancelaria, algunos productos quedarán exentos del tributo y otros verán reducciones escalonadas. En determinados casos, las alícuotas pasarán del 8,5% al 7,5% en 2027 y al 5,5% hacia fines de 2028.

Para la cadena del girasol se fijó un esquema similar. Algunas variedades de semillas quedarán exentas de derechos de exportación, mientras que determinados aceites y derivados registrarán bajas graduales hasta alcanzar niveles de entre 1% y 3% a fines de 2028.

Caputo Milei

La medida también contempla cambios para los biocombustibles. El gobierno libertario estableció una alícuota del 0% para biodiéseles elaborados a partir de aceites de colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa, además de otros combustibles que no contengan aceite de soja. Para el resto de los biodiéseles comprendidos en la misma posición arancelaria se dispuso una reducción progresiva, con una baja desde el 21% actual al 18% en diciembre de 2027 y al 13% un año después.

Entre los fundamentos de la medida, el gobierno de Milei destacó que el sector agroindustrial es una de las principales fuentes de generación de divisas, empleo y desarrollo regional vinculadas a las exportaciones. En ese sentido, sostuvo que la medida apunta a fortalecer la competitividad, facilitar el comercio exterior, simplificar procedimientos y favorecer la apertura de nuevos mercados.

Además, el Gobierno volvió a cuestionar los derechos de exportación al definirlos como un "impuesto distorsivo" y ratificó que la meta es avanzar hacia una reducción gradual de esos gravámenes hasta su eliminación, siempre que las condiciones fiscales lo permitan.

Decreto 423/2026:

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