ANSES: la importancia de uno de los trámites para poder cobrar la AUH

Todos los meses, la ANSES retiene el 20% del monto total de la AUH y ese dinero se paga acumulado una vez que se presenta correctamente la documentación requerida. Además, completar este trámite también permite acceder a otros beneficios y bonos, como la Ayuda Escolar Anual, un pago extra que se entrega por cada hijo en edad escolar.

Mi ANSES: cómo tramitar la Libreta AUH

ANSES ofrece la posibilidad de realizar la gestión mediante la plataforma digital Mi ANSES. El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial del organismo con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la cuenta personal, el usuario debe dirigirse a la sección "Hijos".

Dentro de ese apartado aparece la opción "Libreta AUH". El sistema permite verificar si existe documentación pendiente y descargar el formulario cuando corresponde. Luego de obtener la libreta, el titular debe imprimirla para que sea completada por la institución educativa y por el establecimiento de salud correspondiente. Ambos organismos deben registrar los datos solicitados y firmar las secciones que les competen.

Después, tomar una fotografía del formulario ya completado. La imagen debe presentar buena calidad, sin sombras y sin sectores recortados para evitar observaciones durante la carga. Finalmente, el documento debe subirse nuevamente a través de la misma plataforma digital. La carga online permite finalizar el trámite sin necesidad de concurrir a una oficina.

Monto de la AUH en junio

La Asignación Universal por Hijo recibió una actualización en junio de 2026. El incremento aplicado surge de la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación. El aumento informado para la AUH durante junio alcanza el 2,58%. La actualización también comprende a otras asignaciones administradas por ANSES:

asignación universal por hijo: $144.562

$144.562 monto efectivo que perciben los titulares de la AUH: $115.650

$115.650 asignación universal por hijo con discapacidad: $472.095

$472.095 asignación por embarazo para protección social: $144.984

$144.984 ayuda escolar anual : $60.873

: $60.873 beneficio por nacimiento : $84.508

: $84.508 prestación por adopción : $505.265

: $505.265 programa de cuidado de la salud: desde $144.985