ANSES: la importancia de uno de los trámites para poder cobrar la AUH
Quienes cobran la prestación deberán completar un trámite ante ANSES para recibir el dinero retenido y acceder a pagos adicionales.
La AUH es uno de los principales bonos que entrega la ANSES para acompañar a familias con hijos en situación de vulnerabilidad económica, garantizando un ingreso mensual destinado a cubrir necesidades básicas como salud, alimentación y educación.
Para poder cobrar el monto completo de esta prestación, el organismo exige realizar todos los años la presentación de la Libreta AUH, un trámite obligatorio que permite acceder al 20% retenido mensualmente y también habilita otros beneficios adicionales, como la Ayuda Escolar Anual.
Qué es la Libreta AUH de ANSES
La Libreta AUH o Formulario PS.1.47 es un documento obligatorio que solicita la ANSES para verificar que los titulares de la prestación cumplan con todas las condiciones exigidas por el organismo. A través de la presentación de la Libreta AUH, la ANSES confirma distintos requisitos vinculados al cuidado y la educación de los menores, entre ellos:
- Los controles médicos y de salud correspondientes.
- El cumplimiento del calendario oficial de vacunación.
- La asistencia regular de niños y adolescentes a la escuela.
Todos los meses, la ANSES retiene el 20% del monto total de la AUH y ese dinero se paga acumulado una vez que se presenta correctamente la documentación requerida. Además, completar este trámite también permite acceder a otros beneficios y bonos, como la Ayuda Escolar Anual, un pago extra que se entrega por cada hijo en edad escolar.
Mi ANSES: cómo tramitar la Libreta AUH
ANSES ofrece la posibilidad de realizar la gestión mediante la plataforma digital Mi ANSES. El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial del organismo con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la cuenta personal, el usuario debe dirigirse a la sección "Hijos".
Dentro de ese apartado aparece la opción "Libreta AUH". El sistema permite verificar si existe documentación pendiente y descargar el formulario cuando corresponde. Luego de obtener la libreta, el titular debe imprimirla para que sea completada por la institución educativa y por el establecimiento de salud correspondiente. Ambos organismos deben registrar los datos solicitados y firmar las secciones que les competen.
Después, tomar una fotografía del formulario ya completado. La imagen debe presentar buena calidad, sin sombras y sin sectores recortados para evitar observaciones durante la carga. Finalmente, el documento debe subirse nuevamente a través de la misma plataforma digital. La carga online permite finalizar el trámite sin necesidad de concurrir a una oficina.
Monto de la AUH en junio
La Asignación Universal por Hijo recibió una actualización en junio de 2026. El incremento aplicado surge de la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación. El aumento informado para la AUH durante junio alcanza el 2,58%. La actualización también comprende a otras asignaciones administradas por ANSES:
- asignación universal por hijo: $144.562
- monto efectivo que perciben los titulares de la AUH: $115.650
- asignación universal por hijo con discapacidad: $472.095
- asignación por embarazo para protección social: $144.984
- ayuda escolar anual: $60.873
- beneficio por nacimiento: $84.508
- prestación por adopción: $505.265
- programa de cuidado de la salud: desde $144.985
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