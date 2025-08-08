El choque entre Agustín Etchebarne y Ricardo López Murphy: "Trabajé 20 años gratis para vos"
El economista reprochó al diputado por no valorar su dedicación durante años y el traspaso de afiliados, en un intercambio lleno de tensiones políticas y personales.
En un fuerte y acalorado debate que tuvo lugar en el programa Solo una vuelta más por TN, el economista Agustín Etchebarne no dudó en expresar su frustración ante Ricardo López Murphy por la falta de reconocimiento tras años de trabajo político conjunto.
Durante la discusión, Etchebarne le recordó a López Murphy que durante veinte años entregó su tiempo y esfuerzo de manera desinteresada, convencido de que él era la persona capaz de conducir a la Argentina hacia adelante. “Trabajé gratis para vos durante 20 años porque confiaba en que eras quien podía sacar adelante el país. Lo digo desde el corazón y vos lo sabés muy bien”, afirmó con sinceridad y un dejo de decepción.
Además, puso en evidencia el aporte fundamental que hizo en cuanto a la base política, señalando que mientras Republicanos Unidos contaba con 20.000 afiliados, Recrear apenas tenía 50. “Te los regalé prácticamente y nunca recibí un agradecimiento”, le reprochó. La conversación no solo giró en torno a cuestiones personales sino también políticas.
Cuando López Murphy intentó minimizar la carga laboral diciendo que “todos trabajamos”, Etchebarne no dudó en marcar la diferencia: “No, ni cerca. El esfuerzo tuyo, en ese momento, fue subestimado”, insistió con firmeza.
Para entender el contexto, cabe recordar que López Murphy fue electo diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2021 y, recientemente, se integró a la lista de Patricia Bullrich para la precandidatura presidencial de 2025 dentro de Juntos por el Cambio, lo que refleja su posición activa en la política nacional.
El origen de la disputa fue una pregunta directa del diputado acerca de la gestión del gobierno de Mauricio Macri: “¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una auditoría?”, lo que llevó a Etchebarne a cuestionar que el expresidente no realizó esa tarea durante su mandato de cuatro años.
El debate escaló cuando López Murphy aseguró que la falta de gestión se debió a “imposibilidad política” y repitió en tono elevado “Acá no hubo gestión”, sumando críticas sobre el manejo de programas de corto plazo. Etchebarne, en respuesta, lo acusó de tergiversar la información y defendió cifras concretas sobre el déficit fiscal, asegurando que Argentina mantiene un superávit importante.
La discusión se tornó más técnica cuando López Murphy cuestionó la contabilidad de la deuda pública, particularmente sobre los intereses no registrados con la Ciudad, mientras Etchebarne explicó la diferencia entre deuda nominal y real. El intercambio terminó con un llamado de atención por parte del conductor del programa, Diego Sehinkman, quien interrumpió para evitar que la conversación se volviera demasiado técnica para la audiencia.
