El choque entre Agustín Etchebarne y Ricardo López Murphy: "Trabajé 20 años gratis para vos"

El origen de la disputa fue una pregunta directa del diputado acerca de la gestión del gobierno de Mauricio Macri: “¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una auditoría?”, lo que llevó a Etchebarne a cuestionar que el expresidente no realizó esa tarea durante su mandato de cuatro años.

El debate escaló cuando López Murphy aseguró que la falta de gestión se debió a “imposibilidad política” y repitió en tono elevado “Acá no hubo gestión”, sumando críticas sobre el manejo de programas de corto plazo. Etchebarne, en respuesta, lo acusó de tergiversar la información y defendió cifras concretas sobre el déficit fiscal, asegurando que Argentina mantiene un superávit importante.

La discusión se tornó más técnica cuando López Murphy cuestionó la contabilidad de la deuda pública, particularmente sobre los intereses no registrados con la Ciudad, mientras Etchebarne explicó la diferencia entre deuda nominal y real. El intercambio terminó con un llamado de atención por parte del conductor del programa, Diego Sehinkman, quien interrumpió para evitar que la conversación se volviera demasiado técnica para la audiencia.