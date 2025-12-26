El consumo cayó casi tres puntos en un año, según CAC

tarjeta contactless posnet

"Para confirmar la regla, en octubre el IC mostró también una variación interanual positiva. De todas formas, para el agregado del año debe considerarse que ambas series se miden contra una baja base de comparación (el año 2024), cuestión que contribuye a la continua performance positiva de los indicadores. En términos desestacionalizados, sin embargo, decreció un 0,5%, cortando las subas luego de un trimestre continuo de crecimientos intermensuales", completaron.

Consumo: sector por sector

Al analizar el desempeño de los rubros componentes del índice, se aprecian movimientos diferenciales. Esto es, las variaciones interanuales resultan de distinto signo respecto a octubre del año pasado.

El rubro de indumentaria y calzado mostró un crecimiento estimado de 16,8% interanual, contrapesando la caída del IC al aportar 1 punto porcentual (pp.) a su variación. Este crecimiento se da contra una baja base de comparación como lo es noviembre de 2024, cuya diferencia interanual era a su vez de -12,7% contra el mismo mes de 2023.

Por otro lado, el capítulo de transporte y vehículos mostró en noviembre una variación interanual de -2,0%. Así, aporto -0,3 pp. a la variación interanual negativa del índice general. Al interior del rubro resulta relevante destacar que continúa traccionando positivamente el patentamiento de vehículos (tanto automóviles como motocicletas), cuya marcha ascendente respecto al año pasado no se detiene.

CAIDA DEL CONSUMO

Recreación y cultura mostró en noviembre un crecimiento de 5,2% interanual, con una contribución positiva de 0,3 pp. que contrapesó la caída del IC. Al igual que en todo el segundo semestre de 2025, el sector mejora respecto a un 2024 que resultó negativo.

En cuanto al apartado de vivienda, alquileres y servicios públicos, este mostró una retracción estimada de 0,6% en noviembre respecto al mismo mes de 2024, alentando así la caída del índice general al aportar -0,6 pp. en su variación.

Con respecto al resto de los rubros, estos experimentaron una caída interanual de 5,7% en noviembre, que aportó en -3,3 pp. al decrecimiento interanual del índice general. Al mismo tiempo, 2025 acumula un crecimiento promedio de 0,7% respecto a los mismos meses de 2019, año tomado de referencia prepandemia.

Los bienes de consumo masivo o FMCG (por sus siglas en inglés, fast-moving consumer goods) mostraron un estancamiento interanual al caer 0,1% respecto a noviembre del 2024. Además, la serie desestacionalizada cayó 1,8% de forma intermensual.