MinutoUno

Crisis económica: el consumo privado cayó 1,1% en noviembre

Economía

El gasto de los hogares retrocedió frente a octubre y volvió a caer por quinto mes consecutivo, según datos del Índice de Consumo Privado (ICP-UP).

Crisis económica: el consumo privado cayó 1,1% en noviembre

El consumo privado registró en noviembre una caída del 1,1% respecto del mes anterior, de acuerdo con el Índice de Consumo Privado (ICP-UP) elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo.

Pese al retroceso mensual, el indicador mostró una suba interanual del 1,9% en comparación con noviembre del 2024. No obstante, ese avance se ubicó por debajo de los niveles observados en octubre y representó el incremento interanual más bajo en lo que va del año.

El ICP-UP es un indicador de frecuencia mensual que busca anticipar la evolución del gasto de los hogares y los datos oficiales de consumo. Para su elaboración, la universidad explicó que se aplica una metodología de regresión lineal múltiple que integra series mensuales vinculadas al consumo, la producción y otras variables económicas generales.

Según el informe, el índice apunta a “medir con cercanía el pulso del consumo privado en la Argentina” y se construyó a partir de 57 observaciones de variaciones. Los tests estadísticos de diagnóstico, que incluyeron la estabilidad de la estacionalidad y la normalidad de los residuos, validaron la correcta eliminación de los factores estacionales para el período analizado.

supermercado inflacion 2

La inflación fue de 2,5% en noviembre y acumula un incremento de 27,9% en lo que va del año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó la semana pasada que el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre fue de 2,5%, en un contexto de creciente inflación que acumula 27,9% en lo que va del año.

La categoría que más aumentó el último mes fue "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" con una suba de 3,4%, seguida por "Transporte" (+3%), "Alimentos y bebidas no alcohólicas" (+2,8%) y "Comunicación" (+2,7%). Mientras que la única categoría que aumentó menos del 1% fue "Prendas de vestir y calzado" (+0,5%).

Cuyo fue la región de mayor suba mensual (+2,8%) y Noroeste y Patagonia, las de menor (+2,3%). "Alimentos y bebidas no alcohólicas" aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas