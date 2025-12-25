Regalos de Navidad: ¿se pueden cambiar los juguetes con la caja abierta?
Al momento de cambiar un regalo es clave conocer cuáles son los derechos del consumidor que el vendedor debe respetar.
La emoción de los más chicos al momento de abrir los regalos es un momento impagable para cualquier familia. Ver sus caras de ilusión inmensa ante la posibilidad de que detrás de ese papel esté lo más esperado: lo que le pidieron a Papá Noel para Navidad.
Tiran, rompen el envoltorio, nada importa en ese momento, solo desean abrir su regalo y disfrutar de su nuevo juguete. Pero, ¿qué hacer si el juguete no funciona? ¿Se puede cambiar un juguete con la caja abierta?
Es importante en este punto que los adultos conozcan con detalle y de forma fácil los derechos del consumidor que el vendedor debe respetar al momento de cambiar una compra.
¿Qué hago si compré un juguete y no funciona?
Podés usar la garantía que tiene el producto, si la tiene. Esta garantía te cubre por 6 meses para las cosas nuevas y por 3 meses para las usadas. En todos los casos, puede extenderse por un plazo mayor si lo convenís con el vendedor. (Ley 24.240, Ley de defensa del consumidor, Art. 11).
No tenés que pagar nada. Si el producto está en garantía, los gastos por la compra de repuestos están a cargo del vendedor. (Ley 24.240, Ley de defensa del consumidor, Art. 11 y 12).
No tenés que pagar el flete para el traslado del producto que está en garantía, en caso de que se necesite trasladar. El gasto está a cargo del vendedor. (Ley 24.240, Ley de defensa del consumidor, Art. 11 y 12).
¿Puedo devolver el juguete que compré y pedir el dinero?
Solo podés devolver el producto y pedir que te devuelvan el dinero si tiene una falla que no permite usarlo o no puede ser arreglado (Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 1056 y 1057).
¿Puedo cambiar los que compré por otra cosa igual?
Si, en la Ciudad podés hacer el cambio dentro de los 30 días de la compra o en un plazo mayor si lo acordaste con el vendedor. Para el cambio sólo tenés que presentar el producto/juguete más la factura de compra o el comprobante de pago. (Ley 3.281 de CABA Ley de Devolución de productos en negocios comerciales, Art. 3).
¿Cuándo puedo cambiar un regalo?
En la Ciudad podés cambiar el producto que compraste en cualquier día y horario mientras el negocio está abierto. (Ley 3.281 de CABA, Ley de Devolución de productos en negocios comerciales, Art. 1)
Cambié el producto que compré por otro que cuesta menos, ¿qué pasa con la diferencia de precio?
En la Ciudad cuando cambiás el producto por otro de menor valor el vendedor puede elegir entre darte la diferencia en dinero o un comprobante para que hagas una nueva compra en un plazo de 90 días o más. (Ley 3.281 de CABA Ley de Devolución de productos en negocios comerciales, Art. 3).
Compré un producto con un descuento del banco y quiero cambiarlo ¿a qué precio hago el cambio?
En la Ciudad el cambio siempre se hace respetando el valor del producto al momento de la compra, que es el que figura en la factura de compra o el comprobante de pago (Ley 3281 CABA Ley de Devolución de productos en negocios comerciales, Art. 3).
Compré algo y quiero cambiarlo pero el negocio comenzó la liquidación ¿a qué precio hago el cambio?
El cambio se hace al precio que pagaste que es el que figura en el ticket de compra. (Ley 3281 CABA Ley de Devolución de productos en negocios comerciales, Art. 3).
Compré por internet y me arrepentí ¿puedo devolver el producto?
Si. Cuando comprás algo por internet, correo, teléfono o venta domiciliaria podés arrepentirte y pedir que te devuelvan el dinero. Tenés que devolver el producto como lo recibiste. Los gastos de devolución están a cargo del vendedor. (Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 1110. Ley 24.240. Ley de defensa del consumidor, Art. 34).
¿Cuantos días tengo para devolver algo que compré por internet?
Tenés 10 días desde que lo compraste o desde que recibiste el producto. (Código Civil y Comercial, artículo 441 Ley de defensa del consumidor, Art. 4 y 9).
Siempre te podés arrepentir de la compra que hiciste por internet dentro del plazo de 10 días y pedir que te devuelvan el dinero. El aviso que prohíbe las devoluciones no tiene valor. (Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 1110).
El vendedor paga los gastos por la devolución del producto que compraste por internet. (Ley 24.240. Ley de defensa del consumidor, Art. 34. Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 1115).
Según el Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 1116, no podés devolver:
- Los productos personalizados, por ejemplo, los que tienen un nombre o una foto.
- Los CDS, videos o programas de computación que podés instalar de forma inmediata y después seguir usando.
- Los diarios o revistas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario