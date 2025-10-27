La advertencia de Alejandro Fantino a los libertarios en medio del exitismo por el triunfo electoral
El conductor dejó atrás las críticas con las que había comenzado días atrás a despegarse de Javier Milei ante lo que se preveía sería un duro revés en las urnas y celebró el inesperado batacazo del oficialismo.
El periodista y vocero extra oficial del gobierno de Javier Milei, Alejandro Fantino celebró el triunfo del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas celebradas el domingo pero lanzó también una dura advertencia a los libertarios en medio del exitismo por el batacazo en las urnas.
"Está la mesa servida para que Argentina saque las leyes que necesita y que haya un cambio profundo en serio. Y que ustedes que tienen 18, 20 y 25 años vayan a buscar laburo con una nueva ley laboral, que haya un nuevo sistema previsional y que cambie Argentina profundamente en las bases", comenzó Fantino su editorial en su canal de streaming Neura. Y celebró: "Ahora sí se abrieron las aguas del Mar Rojo".
Pero advirtió: "ojo, que a (Mauricio) Macri también se le abrieron las aguas del Mar Rojo y casi se va antes. Ojo. Ojo porque es muy difícil decidir en el triunfo. Es más fácil tomar decisiones en la derrota que en el triunfo. Vuelven los amigos del campeón, vuelve otra vez el ego. Ojo".
En los días previos a las elecciones legislativas y ante la perspectiva de una dura derrota del oficialismo, Fantino había comenzado a desmarcarse un poco del presidente Milei de quien siempre había sido un acérrimo defensor.
En ese camino había cuestionado que el discurso del oficialismo pidiendo a la ciudadanía más esfuerzo en medio del ajuste y del derrumbe del salario real de los trabajadores. "Flaquito, Javi, no uses más la palabra esfuerzo. No estás haciendo ningún esfuerzo. Vos mismo venías a Neura conmigo y rompíamos a la clase política. Vos la llamás casta. La casta no hace esfuerzo, no sabe lo que es el esfuerzo, no saben. Van al Banelco y escupe el billetito pase lo que pase", le pidió al mandatario.
Al calor del triunfo libertario, las críticas quedaron atrás nuevamente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario