La advertencia de Alejandro Fantino a los libertarios en medio del exitismo por el triunfo electoral

En ese camino había cuestionado que el discurso del oficialismo pidiendo a la ciudadanía más esfuerzo en medio del ajuste y del derrumbe del salario real de los trabajadores. "Flaquito, Javi, no uses más la palabra esfuerzo. No estás haciendo ningún esfuerzo. Vos mismo venías a Neura conmigo y rompíamos a la clase política. Vos la llamás casta. La casta no hace esfuerzo, no sabe lo que es el esfuerzo, no saben. Van al Banelco y escupe el billetito pase lo que pase", le pidió al mandatario.