En 2025, Toyota fue la marca de autos más vendida del mercado argentino por quinto año consecutivo y mantiene ese liderazgo durante 2026. Además, sus operaciones representan más del 50% de las exportaciones de la industria automotriz nacional y cerca del 5% de las exportaciones totales del país.

Cerró una histórica fábrica de Durlock en Río Negro tras 120 años y despidió a sus últimos trabajadores

La histórica yesera Corral, vinculada a la marca Durlock, cerró definitivamente su planta de Río Negro, después de más de 120 años de actividad industrial, en un contexto de profundización de la crisis industrial y caída de la actividad manufacturera en el país durante el gobierno de Javier Milei.

La decisión fue ejecutada por el grupo multinacional belga ETEX y la confirmación llegó durante la segunda semana de noviembre, luego de varios días de incertidumbre sobre la continuidad de la planta. Finalmente, fueron despedidos los últimos 11 trabajadores y el gerente del establecimiento, mientras comenzaba el retiro de los materiales almacenados en los galpones.

Desde la compañía justificaron el cierre por la caída de las ventas y los cambios en el mercado de la construcción.La producción que se realizaba en General Roca será concentrada en General Acha, La Pampa, donde Durlock tiene su establecimiento de mayor tamaño; y Malargüe, Mendoza.

Más de un siglo de historia industrial

La historia de Compañía Corral comenzó en 1905, cuando se iniciaron los primeros trabajos de explotación de yeso en la región. La firma fue una de las industrias pioneras de la Patagonia y desarrolló su actividad minera con reservorios ubicados al norte de J.J. Gómez y una planta de procesamiento en Stefenelli.

En 2007, María Teresa Corral, hija del fundador, vendió la compañía al grupo belga ETEX. Para entonces, la empresa contaba con una plantilla de aproximadamente 60 trabajadores y desde su incorporación al conglomerado internacional, la histórica yesera quedó bajo la órbita empresarial de Durlock, una de las principales marcas del mercado argentino de placas de yeso y materiales para la construcción.

El proceso de reducción de personal se había iniciado antes del cierre definitivo, algunas desvinculaciones se concretaron mediante acuerdos con los trabajadores, mientras que las últimas notificaciones terminaron de confirmar el cese de las actividades y profundizaron la preocupación por el futuro de las instalaciones.

El contraste con la producción minera en Río Negro

Según datos de la Secretaría de Minería de la provincia, durante 2025 la extracción bruta de yeso en la provincia alcanzó las 466.652 toneladas, un crecimiento del 107,3% respecto del año anterior. En tanto, el procesamiento llegó a las 502.875 toneladas, con una suba del 38,1%.

Sin embargo, el crecimiento de esos indicadores no se tradujo en la continuidad industrial de la histórica planta de Stefenelli. La demanda de yeso está estrechamente vinculada con el movimiento de la construcción, una actividad que todavía no muestra señales claras de recuperación, especialmente en el segmento de las obras particulares.

Tras el retiro de los últimos materiales almacenados, las instalaciones quedarán bajo custodia de personal de seguridad y conservarán sus habilitaciones vigentes. Esta situación deja abierta la posibilidad de una eventual reactivación durante 2027, aunque hasta el momento no existe ningún anuncio empresarial que confirme una reapertura.