ARCA: cómo es el procedimiento para anular un comprobante mal hecho
Un error al emitir una factura puede pasarle a cualquiera y la ARCA explicó cómo cancelar comprobantes de manera simple y rápida.
La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtió que equivocarse al emitir una factura es una situación mucho más frecuente de lo que parece, ya sea por cargar mal un monto, ingresar datos erróneos del cliente o colocar una fecha incorrecta en el comprobante.
Ante este tipo de problemas, la ARCA, ex AFIP, dispone de herramientas para anular facturas y evitar inconvenientes contables o fiscales. Además, el organismo publicó una guía práctica para completar el trámite online de manera rápida, simple y segura desde la computadora o el celular.
El paso a paso para anular una factura de ARCA
Desde la ARCA explicaron que anular una factura es un trámite sencillo siempre que se sigan correctamente los pasos dentro del sistema oficial. Además, recomendaron utilizar el navegador adecuado según el dispositivo para evitar errores al cargar o validar datos. El procedimiento para cancelar un comprobante en ARCA es el siguiente:
- Ingresar al sitio oficial del Facturador ARCA escribiendo facturador.arca.gob.ar en el navegador. En celulares Android se aconseja usar Google Chrome, mientras que en iPhone el mejor funcionamiento se obtiene desde Safari.
- Presionar el botón INGRESAR y completar el CUIT junto con la clave fiscal nivel 3 para acceder al sistema.
- Dentro del menú lateral, entrar en la sección Comprobantes, donde aparecen todas las facturas emitidas desde la cuenta.
- Buscar el comprobante que tiene errores y seleccionarlo dentro del listado disponible.
- Hacer clic en la opción Anular. Automáticamente, el sistema de ARCA emitirá una nota de crédito C asociada a la factura original.
- Confirmar la operación para que el comprobante quede invalidado y el trámite finalice correctamente.
Desde la ARCA también remarcaron algunas condiciones importantes que los usuarios deben tener presentes:
- Solo se pueden anular comprobantes tipo tique C.
- Las notas de crédito generadas no pueden modificarse ni editarse.
- No será posible realizar la anulación si la factura ya está vinculada a una nota de crédito previa.
- El Facturador ARCA no permite operar con montos superiores a $500.000 en pagos electrónicos o $208.644 en otros medios de pago.
Cumplir con este procedimiento permite corregir errores en las facturas, evitar problemas fiscales y mantener la situación regularizada ante la ARCA
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