El doble que en 2024: el 29% de los argentinos destina el aguinaldo a pagar deudas
Millones de asalariados registrados están recibiendo la segunda cuota del SAC de 2025, que parece que pasó a ser un "salvavidas" para el saneamiento financiero de los hogares.
La percepción del segundo tramo del Sueldo Anual Complementario (SAC) en 2025 confirma un cambio de tendencia en el consumo argentino, ya que lejos de ser un ingreso destinado al ocio o la inversión, la mayor parte del dinero del aguinaldo se dirige a cubrir deudas y saldar cuentas pendientes.
Un estudio reciente de la consultora Focus Market, citado por C5N y basado en más de 3.800 casos, arrojó el dato más elocuente del actual contexto financiero: el 29% de los asalariados registrados destinará el SAC al pago de deudas.
Este porcentaje representa un aumento de 16 puntos porcentuales respecto a la medición de 2024, cuando solo el 13% utilizaba el aguinaldo con ese fin.
Analistas de Focus Market señalan que este salto refleja la "presión persistente sobre el poder adquisitivo" de la clase media, donde el aguinaldo se ha transformado de un "extra" para caprichos a un "salvavidas" esencial para cerrar las cuentas de fin de año.
La orientación "conservadora y defensiva" del gasto se evidencia en el fuerte recorte de rubros discrecionales. La asignación del aguinaldo a vacaciones registró una caída de 7 puntos porcentuales, pasando del 26% al 19% en comparación con 2024.
Las inversiones financieras también perdieron terreno. La inversión en acciones cayó del 23% al 19%, mientras que la compra de dólares como refugio disminuyó del 16% al 12% respecto al año pasado.
Estos movimientos se atribuyen a una menor necesidad de cobertura cambiaria y a la preferencia por mantener liquidez en lugar de "congelar" el dinero.
La necesidad de "stockear" bienes en supermercados cayó al mínimo (1%), mientras que el ahorro en plazos fijos se mantuvo bajo (2%). Los expertos atribuyen esta tendencia a la inflación descendente y a la estabilidad relativa del dólar, que reduce la urgencia de anticipar compras o buscar altas tasas de interés.
Aguinaldo en diciembre de 2025: cuándo se cobra la segunda cuota del SAC
Los trabajadores en relación de dependencia cobrarán en diciembre de 2024 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, uno de los ingresos más esperados del año y que llega justo antes de las Fiestas.
De acuerdo con lo establecido por la Ley 27.073 de Contrato de Trabajo, la primera cuota del aguinaldo se paga el 30 de junio, mientras que la segunda se debe abonar hasta el 18 de diciembre, en la previa de Navidad y Año Nuevo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario