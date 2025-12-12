El doble que en 2024: el 29% de los argentinos destina el aguinaldo a pagar deudas

Las inversiones financieras también perdieron terreno. La inversión en acciones cayó del 23% al 19%, mientras que la compra de dólares como refugio disminuyó del 16% al 12% respecto al año pasado.

billetes pesos argentinos Millones de pesos en el sorteo del Brinco.

Estos movimientos se atribuyen a una menor necesidad de cobertura cambiaria y a la preferencia por mantener liquidez en lugar de "congelar" el dinero.

La necesidad de "stockear" bienes en supermercados cayó al mínimo (1%), mientras que el ahorro en plazos fijos se mantuvo bajo (2%). Los expertos atribuyen esta tendencia a la inflación descendente y a la estabilidad relativa del dólar, que reduce la urgencia de anticipar compras o buscar altas tasas de interés.

Aguinaldo en diciembre de 2025: cuándo se cobra la segunda cuota del SAC

Los trabajadores en relación de dependencia cobrarán en diciembre de 2024 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, uno de los ingresos más esperados del año y que llega justo antes de las Fiestas.

De acuerdo con lo establecido por la Ley 27.073 de Contrato de Trabajo, la primera cuota del aguinaldo se paga el 30 de junio, mientras que la segunda se debe abonar hasta el 18 de diciembre, en la previa de Navidad y Año Nuevo.