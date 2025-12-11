Aguinaldo en diciembre de 2025: cuándo se cobra la segunda cuota del SAC y cómo se calcula el monto

Ese monto se divide por 2.

Así se obtiene el aguinaldo bruto.

Descuentos que se aplican al aguinaldo

Al aguinaldo bruto se le descuentan las cargas sociales obligatorias:

11% jubilación

jubilación 3% PAMI

PAMI 3% Obra Social

Obra Social 2% aporte sindical (o el porcentaje que corresponda)

Luego de aplicar estas deducciones, se obtiene el aguinaldo neto, es decir, el monto que el trabajador recibe en mano.

¿Qué pasa si junio tuvo un sueldo mayor?

Si el sueldo percibido en junio de 2024 fue mayor que el resto de los meses posteriores, el trabajador cobrará en julio la diferencia correspondiente para compensar la diferencia en el cálculo.

La historia del aguinaldo

peron

Este beneficio tuvo antecedentes muy esporádicos en nuestro país, por ejemplo, en 1910, el gobierno municipal de Buenos Aires pagó a sus empleados una bonificación de un mes extra de sueldo al que llamaron “Aguinaldo Centenario”.

Pero no fue hasta 1945, cuando el por entonces secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón, bajo el gobierno del General Edelmiro Farrel, promete ante los trabajadores instaurar el aguinaldo entre otros reconocimientos.

"También dejo firmado un decreto de una importancia extraordinaria para los trabajadores. Es el que se refiere al aumento de sueldos y salarios, implantación del salario móvil, vital y básico, y la participación en las ganancias", afirmó Perón el 10 de octubre, dos días después de que fuese obligado a renunciar a su cargo. El 12 de octubre fue detenido y el 17 liberado gracias a la movilización del pueblo organizado.

Dos meses después, se promulgó el decreto N°33.302/45 que no solo estableció el aguinaldo sino también las vacaciones pagas e indemnización por despido injustificado, entre otros ítems.

Luego de varias luchas de los gremios y trabajadores para que se aplique el decreto. Hasta que en 1946, con el triunfo de la fórmula Juan Domingo Perón - Hortensio Quijano, del Partido Laborista, el aguinaldo fue ratificado por la Ley Nº12.921, el 20 de diciembre de 1946.

Luego del golpe militar de 1955, la derogación de la reforma Constitución Nacional de 1957 y varias leyes dictadas por el Peronismo que favorecían a los trabajadores. Finalmente, en 1968 bajo el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía el aguinaldo se fraccionó en dos pagos anuales por Ley Nº17.620/68. En ese momento, se estableció que se tomaría el 50% de la mayor remuneración devengada, por todo concepto, en el marco del primer semestre o del segundo.

Actualmente, el SAC es regulado por la Ley N°23.041 y su Decreto Reglamentario N°1.078/84.