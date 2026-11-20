El dólar blue cerró en récord y registró su mayor suba semanal en más de dos años: a cuánto cotizó
El dólar blue subió $35 este viernes, tocó un máximo y acumuló $100 en la semana. El mayorista cerró en $1.580 y la brecha llegó al 6%.
El dólar blue volvió a operar con fuerte tendencia alcista este viernes y cerró a $1.655 para la compra y $1.675 para la venta, tras anotar un incremento diario de $35 (+2,13%), su mayor salto en una sola jornada desde diciembre del año pasado.
Con este movimiento, la divisa paralela alcanzó un nuevo máximo nominal histórico y acumuló una suba de $100 en toda la semana, marcando el avance semanal más pronunciado en términos nominales desde mayo de 2024.
En paralelo, el dólar mayorista también registró una rueda de marcada presión alcista al escalar $15 y finalizar en $1.580, otro récord nominal. No obstante, la mayor velocidad del mercado informal amplió la brecha cambiaria hasta el 6%, el nivel más elevado desde septiembre de 2025.
Dólar blue: presión en el mercado oficial y saldo del Banco Central
En el segmento oficial, la demanda de divisas destinada a cobertura y al pago de obligaciones con el exterior sostuvo el ritmo comprador durante toda la jornada. El tipo de cambio mayorista inició las operaciones en $1.569,50 y avanzó de forma sostenida hasta tocar su máximo intradiario de $1.580 al cierre, en una rueda en la que se negociaron u$s594,6 millones en el mercado de contado y u$s1.799 millones en futuros.
Por su parte, el Banco Central (BCRA) no tuvo participación directa durante la jornada de este viernes, aunque logró cerrar el balance semanal con un saldo comprador de u$s121 millones y ya acumula adquisiciones por u$s344 millones en lo que va de noviembre.
Las claves detrás del salto semanal del dólar blue
En apenas cinco jornadas hábiles, el dólar oficial acumuló un avance de $36,50, lo que representa su mayor incremento semanal desde mediados de junio. Sin embargo, el salto de $100 que experimentó el dólar blue —el más alto en términos nominales en dos años y medio— dejó en evidencia una presión mucho más marcada sobre la plaza informal.
Entre los factores que explicaron el ensanchamiento de la brecha cambiaria se destacaron la mayor búsqueda de cobertura por parte de los inversores, la volatilidad en los mercados internacionales y el desarme de posiciones en pesos en la antesala de una nueva semana corta y del cierre de mes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario