Las claves detrás del salto semanal del dólar blue

En apenas cinco jornadas hábiles, el dólar oficial acumuló un avance de $36,50, lo que representa su mayor incremento semanal desde mediados de junio. Sin embargo, el salto de $100 que experimentó el dólar blue —el más alto en términos nominales en dos años y medio— dejó en evidencia una presión mucho más marcada sobre la plaza informal.

Entre los factores que explicaron el ensanchamiento de la brecha cambiaria se destacaron la mayor búsqueda de cobertura por parte de los inversores, la volatilidad en los mercados internacionales y el desarme de posiciones en pesos en la antesala de una nueva semana corta y del cierre de mes.