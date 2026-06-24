El dólar oficial sube y cotiza muy cerca de los $1.500

El dólar blue pegó un salto en la city y ya se consigue a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta. Por su parte, el dólar MEP alcanzó los $1.505, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) escaló hasta los $1.554. Finalmente, el denominado dólar tarjeta se mantiene de manera firme como la opción más costosa de todas, ubicándose en los $1.943.