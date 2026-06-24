El dólar oficial sube y cotiza muy cerca de los $1.500
El dólar oficial mantiene su tendencia alcista en el Banco Nación. Las cotizaciones alternativas suben y superan los mil quinientos pesos.
Durante la jornada cambiaria de este miércoles, el dólar oficial experimentó un nuevo incremento en las pizarras del Banco Nación y se ubicó a un paso de los mil quinientos pesos. Esta suba refleja la continua tendencia alcista que presiona sobre las distintas cotizaciones del mercado financiero local.
El precio del dólar blue y las demás variantes
Según el último reporte, la divisa estadounidense en la entidad bancaria nacional cotiza actualmente a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, lo que representa un claro aumento de cinco pesos frente al último cierre. Mientras tanto, las versiones paralelas de la moneda extranjera continúan su escalada.
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El dólar blue pegó un salto en la city y ya se consigue a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta. Por su parte, el dólar MEP alcanzó los $1.505, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) escaló hasta los $1.554. Finalmente, el denominado dólar tarjeta se mantiene de manera firme como la opción más costosa de todas, ubicándose en los $1.943.
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