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El dólar oficial sube y cotiza muy cerca de los $1.500

Economía

El dólar oficial mantiene su tendencia alcista en el Banco Nación. Las cotizaciones alternativas suben y superan los mil quinientos pesos.

La cotización del dólar en la mira

La cotización del dólar en la mira

Durante la jornada cambiaria de este miércoles, el dólar oficial experimentó un nuevo incremento en las pizarras del Banco Nación y se ubicó a un paso de los mil quinientos pesos. Esta suba refleja la continua tendencia alcista que presiona sobre las distintas cotizaciones del mercado financiero local.

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El precio del dólar blue y las demás variantes

Según el último reporte, la divisa estadounidense en la entidad bancaria nacional cotiza actualmente a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, lo que representa un claro aumento de cinco pesos frente al último cierre. Mientras tanto, las versiones paralelas de la moneda extranjera continúan su escalada.

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El dólar blue pegó un salto en la city y ya se consigue a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta. Por su parte, el dólar MEP alcanzó los $1.505, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) escaló hasta los $1.554. Finalmente, el denominado dólar tarjeta se mantiene de manera firme como la opción más costosa de todas, ubicándose en los $1.943.

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